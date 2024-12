Spaghetti eten voor een elektrische duofiets

Eind november organiseerde Villa VIP voor de tweede keer een spaghetti-avond in jeugdvakantiecentrum Duin & Zee in Oostende. Met de opbrengst wil zorgkoppel Leslie Maertens en Jef Castelein een elektrische duofiets kopen voor de bewoners.

Goed 220 sympathisanten van het woonproject voor mensen met een beperking -het konden ook gewoon hongerige magen geweest zijn- waren van de partij voor een avondje spaghetti à volonté. “Daarnaast haalde nog eens een 100-tal mensen een portie spaghetti af bij ons”, geeft Jef Castelein aan.

Aan de spaghetti-avond was ook een grote tombola met 350 prijzen, geschonken door talloze sponsors, gekoppeld. “De hoofdprijs was een kunstwerk van de hand van Michèle Devriendt, een van onze bewoners. Michèle zit al vijf jaar op de kunstacademie van De Haan, waar zij dit kunstwerk heeft gemaakt. De winnaar, Rik Cooleman, was ontzettend blij en beloofde het zeker een ereplaats geven.”

(MM)