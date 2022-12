Soroptimist International Kortrijk schenkt 2.000 euro aan vzw Hshoema

Vzw Hshoema werd uitgenodigd door Serviceclub Soroptimist International Kortrijk in volksrestaurant De Vork Kortrijk voor een kerstdiner. De vereniging die zich inzet voor kwetsbaren in de samenleving mocht een cheque ontvangen van 2.000 euro.

Serviceclub Soroptimist International is een wereldwijde serviceclub van vrouwen die professioneel actief zijn of geweest zijn. Zij wijden zich aan het verbeteren van de ontwikkeling van hun potentieel en bouwen bruggen naar onder meer betere gezondheidszorg, onderwijs en opleidingskansen en financiële onafhankelijkheid. Vzw Hshoema, gesticht in 2019 door onder meer de zussen Souad Abihi en El-Batoul Abihi en psychiater Koen Titeca, wil de kwetsbaren een stem geven door moeilijk bespreekbare thema’s bespreekbaar te maken binnen de geestelijke gezondheid. Zij kregen een cheque van 2.000 euro.

Drempels wegwerken

“Valérie Verougstraete, van V-chocolatier by Sweertvaegher aan de Korte Steenstraat, verkocht ettelijke chocoladepakketten voor ons, waarvoor dank. vzw Hshoema is een waardevol lokaal initiatief”, zegt Nicole Pannier. “Het zorg dragen voor de ander staat centraal, dat is wat vzw Hshoema en Soroptimisten club Kortrijk vzw verbindt. Wij zijn heel dankbaar voor deze nobele actie. Met dit bedrag kunnen we een hele tijd verder werken: we werken low-budget. Dit versterkt onze toegankelijkheid. Vzw Hshoema staat open voor elkeen en tracht zoveel mogelijk drempels weg te werken. Wij vragen geen standaard toegangsgeld, dit om de deur voor iedereen open te houden. We hadden een zeer succesvol jaar 2022 waar we in het totaal 501 mensen hebben bereikt met onder meer avonden over zelfmoordpreventie, angststoornissen, eetstoornissen, euthanasie en bipolaire stoornissen”, zegt Souad Abihi.

Theatervoorstelling

Het eerste project van vzw Hshoema voor 2023 is een theatervoorstelling in samenwerking met Kunstencentrum BUDA op zaterdag 11 februari 2023: ‘Eg er vinden ik ben de wind’, dat gaat over zelfmoord. Het is een intieme, melancholische dialoog tussen twee mannen die twijfelen tussen eenzaamheid en verbondenheid.