Sofie (46) is de Krak van Lendelede: “Mijn winst als Krak zal mij iets kosten, dat is zeker!”

Sofie Bruneel is de Krak 2024 van Lendelede. “Ik ben een koersliefhebber pur sang met een ondernemershart”, zegt ze. Dat heel wat mensen hebben gestemd op Sofie Bruneel hoeft dus niet echt te verbazen.

De sympathieke waardin van café De Kluisberg in de Heulsestraat is zowat voor iedereen die koers of zelfs sport in het algemeen ademt, geen onbekende. Opmerkelijk is dat de vorige Krak uit ‘wielergemeente’ Lendelede Dries De Zaeytijd ook met fietsen en ‘de’ koers te maken heeft. Sofie brengt sfeer in sportief Lendelede en zorgde er in 2024 met Unizo voor dat met allerlei acties de Lendeleedse ondernemers regelmatig in beeld kwamen.

“Verrast? Toch wel een beetje! Mijn pa Rudy, in Lendelede nog beter bekend dan ik, was ook al een keer genomineerd voor een Krakverkiezing, maar werd niet verkozen. ‘Dat is proper’, reageerde hij toen hij hoorde dat ik verkozen was”, lacht Sofie. “Ik heb nu wel een titel meer dan hem… Maar alle gekheid op een stokje: het was wel mijn pa en ook mijn ma die bij de klanten in het café even polsten of ze al op mij gestemd hadden! En als ze het nog niet gedaan hadden werd er alsnog werk van gemaakt. In het café vroegen ze mij dan wel eens: log jij een keer in met mijn gsm, wij stemmen dan voor jou!”

“Frank Segaert sprong ook op de kar met de supportersclub van zijn zoon om te stemmen voor mij. Unizovoorzitter Francis Cornelissen deed hetzelfde bij de Unizo-leden. Mijn campagne? Als je stemt op mij, dan trakteer ik met een drankje als ik win! Klinkt als omkoping zeker? Mijn Krakverkiezing zal mij iets kosten, zoveel is zeker!”

Microbe

Lendelede is al jaren een wielergekke gemeente. “Ik ben thuis met de koers opgegroeid. Mijn pa is zot van koers, de Groeningespurters hadden hier hun thuis…En ik ben zelf wielergek. Die koersmicrobe zit blijkbaar in mij van bij de geboorte. Al vóór Alec Segaert koerste, trok ik naar allerlei koersen en naar de wereldkampioenschappen wielrennen met mijn ‘wielermaten’ uit Verrebroek, Ninove en de regio Mechelen. Vaak als enige West-Vlaming in het gezelschap. ‘Sofie, je moet zorgen voor ondertiteling als je babbelt’, grapten ze. Naar die WK’s gaan we meestal individueel, ter plaatse spreken we dan af waar we willen samenkomen via een WhatsApp-groep. Ik ben een ‘fanatieke’ fan van Alec die mijn buur is. Hij zal zowat in alle voorjaarskoersen te zien zijn en dat zullen topmomenten zijn voor onze supportersclub. En ook dit jaar mogen de leden een gratis pintje komen drinken als Alec een koers wint.”

Sprong

Sofie is ook secretaris van Unizo Lendelede. “Toen ze mij dat vroegen was dat een sprong in het onbekende. Is dat wel iets voor mij? Zal ik dat wel aankunnen? Maar het heeft me aangenaam verrast en ik ben blij dat ik dat aanvaard heb. Vorig jaar deden we heel wat acties: 70 kerstbomen voor de handelaars, 97 deelnemers op de Dag van de Klant, de Dag van de Ondernemers… En voor 2025 staan ook al heel wat acties op het programma.”

Wat is jouw mooiste koersherinnering van het voorbije jaar?

“Ongetwijfeld het WK op de weg voor beloften eind september in Zurich waar Alec Segaert onverwacht derde werd na een heel ‘straffe’ finale. Een ferme opsteker nadat hij enkele dagen ervoor in de tijdrit – toch zijn specialiteit – niet presteerde zoals men van hem had verwacht. Ik was er beide dagen bij met een 40-tal supporters en het was voor mij een onvergetelijke dag!”

WIE IS SOFIE BRUNEEL? Privé Sofie Bruneel (46) is de dochter van Rudy en Martine Rebry en woont in café De Kluisberg in de Heulesestraat. Nevine (13) is haar dochter. Opleiding en loopbaan Sofie volgde kantoor in ‘Den Avé’ in Izegem. Ze werkte eerste 2 jaar in de weverij Combes, daarna deed ze de markten met Diksmuidse boterkoeken. In 2016 koos ze ervoor om het café van haar ouders over te nemen. Tot in februari doet ze met haar pa ook nog een krantenronde. Vrije tijd De grootste hobby van Sofie is de koers. Ze is ook de ‘super supporter’ en één van de drijvende krachten achter de succesvolle supportersclub van Alec Segaert. Ze is ook nog secretaris van Unizo Lendelede.