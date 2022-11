Soep brengt bijna 300 euro op voor Welzijnszorg

Onder het motto ‘Soep op de stoep’ verkocht de pastorale ploeg Lo-Pollinkhove op zondag 27 november na de mis soep in de Sint-Bartholomeuskerk ten voordele van Welzijnszorg.

De organisatie werkt dit jaar rond het thema Allemaal Digitaal en wil met deze campagne de impact van de digitalisering op het leven van mensen in een armoedesituatie onder de aandacht brengen. “De soep werd gemaakt door een tiental vrijwilligers”, zegt Rita Debou van de pastorale ploeg Lo-Pollinkhove. “De soepverkoop bracht in totaal 298 euro op. Maar daar kan nog wel wat bijkomen van mensen die achteraf nog iets geven.” Op de foto zien we priester Luc Frenay, Christine Raes, Hans Decroos, Cécile Decroos, Koen Decroos en Rita Debou.