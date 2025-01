Sociale kater Whisper zoekt baasjes die zijn ontstoken mondje willen verzorgen

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij dierenasiel Ieper dat een thuis zoekt voor kater Whisper.

Whisper is een van de drie katten die samenhokten in de serre van mensen die hen eten gaven. “Alle drie waren ze bij controle niet gechipt, maar wel gesteriliseerd”, zegt Myriam Lamaire van Dierenasiel Ieper. “Twee waren behoorlijk bang maar Whisper bleek supertam. Hij moest wel direct verzorging krijgen omdat zijn mondje en verhemelte ontstoken waren.”

De aandoening heet eosofiele granuloom. “Dit is een ontsteking ten gevolge van een allergie aan teken en vlooien, of aan een bepaalde soort voeding. Het heeft ook te maken met het eigen afweersysteem van de kat, maar deze aandoening is perfect onder controle te houden door hem pipetjes tegen vlooien en teken, en voorlopig nog een maandelijks cortisonespuitje (kostprijs 10 euro, red.), te geven. En we starten nu ook met dieetvoer hypoallergene voeding Z/H van Hills op.”

“Wat moet hij pijn geleden hebben met een ontstoken mond en alleen wat droogvoer ter beschikking…! Hoe ze hem zo in plan hebben kunnen laten, is onbegrijpelijk want hij is zeer sociaal met honden, kinderen en katten. Hij is een supergezellige kater en verdient dan ook écht een gouden mandje”, besluit Myriam Lamaire. (TOGH)

Interesse? Stuur een mailtje naar kat@dierenasielieper.be