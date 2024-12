Sociaal kwetsbare jongeren kunnen binnenkort terecht bij vrijwillige therapeuten van TEJO-huis in Waregem

Waregem krijgt binnenkort een eigen TEJO-huis. TEJO biedt gratis en anoniem professionele begeleiding voor jongeren. De organisatie zoekt volop vrijwilligers om op te starten in Waregem. “Net als in heel Vlaanderen zijn de wachtlijsten voor therapie ook in Waregem heel lang, dit is een kans die we niet konden laten liggen”, zegt schepen van Zorg Cindy Vanhoutte.

TEJO, kort voor therapie voor jongeren, is een van oorsprong Antwerpse organisatie die zo laagdrempelig mogelijk sociaal kwetsbaren jongeren therapeutisch wil ondersteunen. In 2010 werd het eerste TEJO-huis opgericht in Antwerpen, intussen zijn er 21 TEJO-huizen verspreid over heel Vlaanderen. Waregem wordt het 22ste of het 23ste huis, ook in Aalst is momenteel een project in de opstartfase.

Therapeuten gezocht

Het TEJO-huis in Waregem komt in de Holstraat 44, bus 2. Een voormalig winkelpand wordt er momenteel gerenoveerd. “We zullen er drie gespreksruimtes inrichten waardoor er drie therapeuten tegelijk aan de slag kunnen”, zegt Darline Dhaene, diensthoofd Gezin bij het Welzijnshuis.

“We zijn volop op zoek naar gediplomeerde therapeuten die zich willen inzetten voor TEJO. Dat gaat om vrijwilligerswerk maar vanuit TEJO nemen ze alle praktische en administratieve lasten weg. In het TEJO-huis kunnen ze simpelweg therapie geven en laagdrempelig het verschil maken. Dat kan al vanaf twee uur om de twee weken. Met een achttal therapeuten zouden we al een mooie start kunnen maken, later kan dat nog altijd groeien.”

Andere vrijwilligers

“De openingsuren van het TEJO-huis in Waregem zullen immers gebaseerd zijn op hoeveel therapeuten en vrijwilligers we kunnen aantrekken. Naast gediplomeerde therapeuten, zijn we ook nog op zoek naar mensen die het onthaal kunnen doen, de planning opmaken, eventueel een netwerk hebben om geld in te zamelen voor de werking, …”

“Op de kick-off woensdagavond in de Schakelbox waren er alvast 65 aanwezigen en nog eens 20 personen lieten ook al weten geïnteresseerd te zijn in TEJO. In januari hopen we een eerste kerngroep samen te stellen met therapeuten en vrijwilligers om met hen rond april op te starten in het gerenoveerde gebouw.”

Belangrijk thema

Kersvers schepen van Sociale Zaken en Zorg Cindy Vanhoutte (CD&V) is alvast tevreden met de komst van een TEJO-huis. “Mentaal welzijn bij jongeren is een belangrijk thema en in Waregem hebben we veel scholen”, zegt schepen Vanhoutte. “De wereld is de laatste jaren heel wat ingewikkelder geworden en veel jongeren hebben het daar lastig mee.”

“Het is een goede zaak dat er een fijnmazig netwerk van TEJO-huizen bestaat. Er zijn er ook in Kortrijk en Izegem maar TEJO richt zich op jongeren van tien tot twintig jaar. Een tienjarige zal niet op eigen kracht van Waregem naar Kortrijk gaan om daar het TEJO-huis binnen te stappen.”

Laagdrempelig

“Met de locatie in het centrum van Waregem, werken we zo laagdrempelig mogelijk. Iedereen kan na school snel even binnen springen. Er is zelfs een achteringang. Eens binnen moeten de kinderen enkel hun voornaam opgeven, voor de rest verloopt alles anoniem. Als er op dat moment net een therapeut aanwezig is, kunnen ze meteen in gesprek gaan. Anders verbindt TEJO zich ertoe om binnen de week een sessie in te plannen.”

“Net als in heel Vlaanderen zijn de wachtlijsten voor therapie of ondersteuning ook in Waregem erg lang. Als TEJO ons de kans biedt om jongeren zich op korte termijn mentaal beter te laten voelen, dan moeten we die zeker grijpen. Vanuit de stad bieden we hen alle ondersteuning, we zorgen ook voor communicatie met de scholen en ons netwerk van brugfiguren.”

(JF)