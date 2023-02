Slechts zestien extra lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers in West-Vlaanderen

Sinds september zijn er slechts zestien extra lokale opvangplaatsen voor asielzoekers gecreëerd door West-Vlaamse lokale besturen. Amper drie West-Vlaamse gemeenten hebben extra plaatsen aangevraagd: Brugge, Menen en Zwevegem.

In september vorig jaar heeft Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) samen met Fedasil een brief gestuurd naar alle burgemeesters. Daarin beloofde ze extra geld aan gemeenten om lokale opvanginitiatieven te organiseren. Lokale besturen worden sowieso vergoed voor die lokale opvanginitiatieven, maar Nicole de Moor beloofde in kader van het impulsfonds eenmalige premies van 2.000 tot 3.500 euro per opvangplaats.

Weinig gehoor

Die oproep viel volgens federaal volksvertegenwoordiger Tomas Roggeman (N-VA) en Vlaams parlementslid Maaike De Vreese (N-VA) op een koude steen. In heel het land hebben slechts 23 lokale besturen gehoor gegeven aan de oproep van de Staatssecretaris, in West-Vlaanderen hebben amper drie gemeentes extra LOI-plaatsen aangevraagd.

Brugge voorziet zeven plaatsen voor mannelijke asielzoekers, Menen vijf plaatsen voor vrouwen en Zwevegem vier plaatsen voor mannen. De Brugse politica Maaike De Vreese knoopt aan die slechte cijfers een partijpolitieke boodschap: “Zelfs in West-Vlaanderen, de provincie waar CD&V in het leeuwendeel van de lokale besturen zit, kreeg de oproep van de staatssecretaris geen bijval.”

Hertekenen

“Het is duidelijk, de rek is eruit bij de gemeenten. Het is hoog tijd om het volledige asielbeleid volledig te hertekenen. Door werk te maken van een Australisch model om de illegale instroom volledig in te perken. Verder moeten we inzetten op korte asielprocedures en een effectief terugkeerbeleid”, aldus Maaike De Vreese.