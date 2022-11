Sinterklaas maakt intrede in Brugge

Zondagnamiddag omstreeks 14 uur begon Sinterklaas aan zijn blijde intrede in Brugge. De goedheilig man voer samen met zijn Pieten op de Reitjes tot aan het Oud Sint-Jan en trok per koets verder naar ‘t Zand, waar hij vele honderden kinderen toesprak.

De intrede van Sinterklaas in Brugge eind november is een jaarlijkse traditie die door de Gezinsbond Brugge, met steun van de stad Brugge, georganiseerd wordt. Het parcours van de intrede van de Sint liep dit jaar enigszins anders dan vorig jaar, toen Sinterklaas naar de Burg trok om de vele brave kinderen toe te spreken.

De Zotte Pietenshow

De Sint kwam om 14 uur per boot aan bij de Rozenhoedkaai en voer, vergezeld door zijn Pieten, over de Reitjes in de richting van het Oud Sint-Jan. Hij werd op de boot ook vergezeld van kinderen die voor de Sint mooie tekening hadden gemaakt en door de ‘kanspiet’ waren uitgeloot om mee te varen. De Sint werd van op de oever door heel wat kinderen enthousiast toegewuifd.

Aangekomen aan het Oud Sint-Jan stapte de Sint over op een koets richting ‘t Zand, waar hij onder meer door schepen van Jeugd Mathijs Goderis hartelijk ontvangen werd. Na het Grote Boek van Sinterklaas te hebben geraadpleegd kondigde de Sint aan dat er ook dit jaar geen stoute kinderen waren in Brugge. Wie een ticketje had, kon De Zotte Pietenshow bijwonen in het Concertgebouw.