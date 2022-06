Sint-Pieterswijkcomité viert eindelijk 100ste verjaardag

Het Sint-Pieterswijkcomité is in volle voorbereiding om de honderdste verjaardag in stijl te vieren. Vijf dagen lang wordt er gefeest in de wijk met heel wat optredens.

“We hadden onze honderdste verjaardag eigenlijk twee jaar geleden al moeten vieren”, vertelt voorzitter Iddy Decock. “Corona besliste er anders over, maar we kunnen hierdoor op de proppen komen met een nog sterker programma dat maar liefst vijf dagen zal duren. We beginnen er aan met een optocht die start aan de Sint-Pieterskerk op donderdag 30 juni om 19 uur. Onze reus Robrecht De Fries en de doedelzakband Ypres Surrey Pipes and Drums trekken dan richting de herdenkingsmuur van de WOII-slachtoffers en eindigen bij de concerttent op het Zaalhof. Daar houden we een eerbetoon voor alle overledenen en in het bijzonder voor vrienden en familie die de oneerlijke strijd tegen corona verloren hebben. Daarna heffen we het glas op ons honderdjarig bestaan en vliegen we erin met het gratis optreden van Jan Wuytens en The Sonny Boys.”

Gratis optredens

Op vrijdag 1 juli gaan de festiviteiten gewoon door vanaf 18.30 uur. “Op het programma staan dan Kostumation, Rudy Meyns, Filip D’haeze, Danny Diëgo, José Sep en Johan Veugelers. Ook op zaterdag zetten we ons gouden verjaardagsfeest verder vanaf 19 uur met Top Pops, Siham, Paco Garcia & Steve Lambert, Lindsay en Christoff. Zoals je ziet: een echte Vlaamse vedettenparade en dit allemaal gratis! Op zondag 3 juli zijn we er heel vroeg bij, want dan is er vanaf 6 uur onze rommelmarkt. Wie wil kan daarna vanaf 12 uur aanschuiven voor het buffet (15 euro) en om 14 uur starten er opnieuw optredens. Deze keer zijn het Les Femmes Uniques, Herbert Verhaeghe, Bandit & Mieke, Yves Segers en Frans Bauer die het mooie weer zullen maken in de feesttent. Op maandag 4 juli sluiten we het gouden verjaardagsfeest af met Jan Wuytens, Corina, Popkoning J.P. Maeren, Marina Wally en schlagerkoning Otto Lagerfett. Ook weer allemaal gratis optredens, die wij met veel plezier betalen dankzij onze trouwe gulle sponsors. Na een beperkt programma in 2021 willen we nu met ons bestuur en de vele medewerkers alles uit de kast halen om weer voluit te feesten met de buurt en al wie dat wil. ”

(DS)

Voor meer info kunt u terecht op 0472 240 178 en iddy.decock@telenet.be.