Sint Maartensstoet was er een om in te kaderen

De 41ste editie van de Sint Maartensstoet was er eentje om in te kaderen, en niet alleen omwille van het schril contrast met de corona-editie van vorig jaar. De gemeente Ardooie gooide alle remmen los met heel wat animatie.

Vorig jaar had de organisatie al een reeks coronamaatregelen genomen, maar op het laatste nippertje kregen ze ze maken met een mondmaskerplicht voor het publiek. Resultaat? De optredens werden geschrapt en de tenten bleven grotendeels leeg. Dit jaar gooide men in Ardooie alle remmen los.

Clownfamilie

De hele namiddag konden de kinderen genieten van sfeer en gezelligheid op diverse plaatsen. Workshops, danspartijen en optredens zorgden voor elk wat wils. De jeugdraad deed er nog een bietenwedstrijd bovenop. Met de komst van enkele echte kermiskramen was het kermisbeleving.

In afwachting van de stoet was er goed uitgekozen animatie om het publiek te amuseren. De stoet werd geopend door de drie Ardooise scholen. De kinderen stonden centraal. Ruim twee dozijn wagens en groepen kleurden de stoet. Het publiek kon stemmen en koos voor de Zonnebloem. De mooiste groep was dan volgens de jury de clownfamilie van Pasar. (JM)