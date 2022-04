Sint-Jan-BaptistKerk in Ons Dorp krijgt make-over:“Meer dan hoognodig”

Losliggende dakpannen, brokstukken die door het plafond naar beneden vallen en waterinsijpeling dat zich bij een stevige regenval manifesteert. De Sint-Jan-Baptistkerk in de wijk Ons Dorp krijgt weldra een grondige opknapbeurt. Zowel het gemeentebestuur als het kerkbestuur gaan hiervoor diep in de buidel moeten tasten, maar krijgen steun van de Vlaamse overheid.

“Het was meer dan hoognodig!” Rik Vandamme (68) kijkt, als lid van het kerkbestuur, richting het plafond van de unieke kerk. “Die witte gaten die je ziet, zijn het resultaat van stukken dakpan die naar binnen zijn gevallen. Tijdens de bouw, die in 1961 van start ging, werd gebruik gemaakt van die typische dunne dakpannen. Helaas is gebleken dat ze ook snel kunnen breken en die stukken vallen dan naar binnen. Daarnaast werden zij, tijdens de bouw, niet bevestigd met koperen draden zoals de architect het had voorzien. Om een of andere reden werd gebruik gemaakt van ijzerdraad, wat natuurlijk is gaan roesten”, aldus Rik Vandamme.

Deze unieke kerk willen we klaarmaken voor de toekomst

“Enkele jaren terug hebben we reeds wat kleine werkjes aan het dak gedaan, maar van zodra bouwvakkers over de pannen liepen, brak het gros ervan onder hun voeten. Uiteindelijk waren het lapmiddelen om een tijdelijke oplossing te voorzien, zoals het aanbrengen van plastic doeken. Dat werd tijdens de hevige storm van enkele weken terug pijnlijk duidelijk, toen de combinatie losse dakpannen en plastic doeken voor een allegaartje op het dak zorgden.”

Volledige renovatie

(vlnr) Rik Vandamme (kerkbestuur), Thérèse Guilbert (kerkbestuur), Ann Hanssens (kerkbestuur) en Griet Vanryckegem (schepen). (foto CL)

Dankzij nieuwe subsidieregels kan het kerkbestuur eindelijk opteren voor een volledige renovatie van het dak. “We kijken hier toch al snel in de richting van 600.000 euro om het op orde te krijgen”, verklaart Rik. “Dankzij de subsidie van de Vlaamse overheid, goed voor een bedrag van 148.000 euro en de investering van het stadsbestuur, kunnen we gespecialiseerde mensen inschakelen om deze unieke kerk klaar te maken voor de toekomst. De architect die deze kerk ontwierp, tekende ook de kerk van Koksijde. Daar kan het gebouw jaarlijks op heel wat bezoekers rekenen vanwege de unieke vormen. Het was dan ook jammer te zien dat de kerk in Menen er jaar na jaar op achteruit ging.”

Lokaal erfgoed

Schepen Griet Vanryckegem benadrukt het belang dat het stadsbestuur hecht aan het lokale erfgoed. “Er werd voor deze legislatuur besloten om ons erfgoed te gaan opwaarderen en daar maken de kerken natuurlijk onlosmakelijk deel van uit”, laat ze optekenen. “Initieel hadden we iets meer dan 400.000 euro berekend voor de exploitatie van de kerkgebouwen. Dat werd ondertussen al opgetrokken tot meer dan 2 miljoen euro. Het dak van de Sint-Jan Baptistkerk is hier een mooi voorbeeld van, maar ook de Sint-Vedastuskerk krijgt een aanzienlijk deel van de koek.”

Het kerkbestuur hoopt dat de werken voor de winter kunnen aanvatten, met een voorziene afwerking tegen het voorjaar.