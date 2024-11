Sint-Annakapel en Ingrid Foodfairy met exclusieve brunch

De gerenoveerde Sint-Annakapel is op zondag 24 november voor het eerst het decor van een exclusieve brunch. Stefanie Van Lierde werkt daarvoor samen met Ingrid Pauwels van Ingrid Foodfairy.

De in 1864 gebouwde Sint-Annakapel stond jarenlang te verkommeren en na decennia van verwaarlozing bleven er enkel nog vier muren over. Ze onderging de voorbije jaren een fenomenale totaalrenovatie. Sinds vorig jaar is het historische gebouw in gebruik als unieke evenementenlocatie. Deze zomer was ze ook het decor voor een gezellige zomerbar. De dagelijkse werking is er in handen van Stefanie Van Lierde.

Rijke mix

“Dit keer werk ik samen met Ingrid Foodfairy om bezoekers met een exclusieve brunch te verwennen”, vertelt ze. “In de sfeervolle kapel serveren we een uitgebreid all-inclusief brunchbuffet dat ontbijt, lunch én dessert samenbrengt. Bezoekers kunnen zich verwachten aan een rijke mix van hartige en zoete gerechten, warme en koude lekkernijen, en een selectie voor elke smaak. Van vers gebakken broodjes en beleg tot smaakvolle lunchgerechten en zoete desserts – het buffet is een ware verwennerij voor de zondagochtend.”

Daarbij zijn warme dranken zoals koffie, thee, chocolademelk, evenals verse sappen en water inbegrepen in de prijs.

“Dit wordt een brunch om niet snel te vergeten”, zegt Stefanie. “Samen met Ingrid Foodfairy hebben we een buffet samengesteld dat echt voor iedereen iets biedt. Het belooft een gezellige en heerlijke zondagochtend te worden in onze prachtige kapel.” (vadu)

De brunch vindt plaats op zondag 24 november van 10 tot 12.30 uur. Volwassenen betalen 46 euro, kinderen onder de twaalf jaar 23 euro (inclusief warme dranken, chocolademelk, verse sappen en water). Wie wil reserveren kan dat nog tot dinsdag 19 november via sintannakapel.be/brunch. De Sint-Annakapel is gelegen langs de Tieltseweg 70 in Dentergem.