Simone Alen viert 101ste verjaardag in WZC Warmhof in Maldegem

Vorig jaar werd Simone Alen een eeuwelinge maar de viering viel door de coronacrisis in het water. Dit jaar mocht er ter gelegenheid van haar 101ste verjaardag wel een feestje gebouwd worden in het WZC Warmhof in Maldegem.

De jarige kreeg een attentie van het vorstenhuis en het gemeentebestuur. Simone werd op 15 februari 1921 in het Limburgse Waanrode geboren. Met haar echtgenoot José Van Dyck baatte zij eerst in Brussel een bloeiende handelszaak uit, later namen zij in Eeklo een groothandel in juwelen en lederwaren over. Nu verblijft Simone in het woonzorgcentrum Warmhof in Maldegem waar ze regelmatig bezoek krijgt van haar familie. (LV)