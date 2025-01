Showgroep The Spotlights klaar voor 42ste revue: “Alles van onze revue doen we zelf, van begin tot eind”

Showgroep The Spotlights voert eind januari en begin februari zijn 42ste Zilleghemse Revue op in De Groene Meersen. “Het wordt opnieuw een show gevuld met dans en sketches. Maar liefst 65 leden tussen 4 en 79 jaar werken eraan mee”, aldus hoofdregisseur Tatjana Bonte.

Normaal zou de Zilleghemse Revue van showgroep The Spotlights in 2023 op 15, 16 en 17 december doorgaan in De Groene Meersen. Maar door de rattenplaag die er toen heerste, werden de shows uitgesteld naar 16, 17 en 18 februari 2024. Dit jaar kiezen The Spotlights opnieuw voor februari. “Die data bleken voor iedereen makkelijker, dus beslisten we om onze revue opnieuw na nieuwjaar te brengen. Iedereen is welkom in De Groene Meersen op vrijdag 31 januari om 19.30 uur, zaterdag 1 februari om 19.30 uur en zondag 2 februari om 15 uur”, begint Tatjana Bonte (36). De Aartrijkse beleefde vorig jaar haar vuurdoop als hoofdregisseur van The Spotlights.

“Nog iets nieuws vorig jaar was dat The Spotlights voor het eerst hun Zilleghemse Revue drie dagen opvoerden, terwijl dat in het verleden maar twee dagen was. Want we zaten telkens met volle zalen, dus hebben we de vrijdag er aan toegevoegd. Ook nu voeren we onze revue drie keer op waardoor er 750 mensen kunnen komen kijken in plaats van 500.”

45-jarig bestaan

De showgroep brengt in februari zijn 42ste revue. “We bestaan dit jaar 45 jaar. Toch iets waar we heel fier op zijn. In 2014 werd de naam ‘kerstshow’ trouwens veranderd naar Zilleghemse Revue. Om de simpele reden dat we eigenlijk geen kerstnummers brengen. We zijn ook blij dat onze revue de coronacrisis heeft overleefd. Bovendien zijn we de enige showgroep in West-Vlaanderen die nog jaarlijks uitpakt met een revue. Ook daar zijn we trots op”, glundert Tatjana.

The Spotlights hebben 65 actieve leden tussen 4 en 79 jaar die meewerken aan de Zilleghemse Revue. “Wat ons zo uniek maakt, is dat wij alles zelf doen met onze eigen leden. De bemanning bij de ingang, de bonnetjes, de bar en de keuken. Maar ook de kleedsters, de toneelmeesters, de mensen die klank en licht verzorgen en dan nog onze mensen die op het podium staan. We steken zelf de sketches in elkaar en de choreografie van de dansnummers wordt door onze eigen leden gemaakt. Ook de presentatie verzorgen we zelf.”

De show duurt drie uur, een pauze van een halfuur is inbegrepen. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen tot 12 jaar 7 euro.