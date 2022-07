Show in Boudewijn Seapark in Brugge verstoord door protestactie

Zaterdagmiddag is de dolfijnenshow in het dolfinarium van Boudewijn Seapark in Brugge verstoord door een protestactie tegen shows met dieren.

In het dolfinarium van het Boudewijn Seapark sprongen twee actievoerders in het water en toonden een bordje met de tekst ‘Stop shows met dieren’. Uit veiligheidsoverwegingen werd het dolfinarium, dat behoorlijk vol zat, ontruimd.

Alle aanwezigen dienden buiten te wachten. Eens de politie de actievoerders opgepakt had, mocht iedereen terug naar binnen en kon de show hervat worden.