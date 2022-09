Shine On nodigt gastspreker Tine Top van De Troostzolder uit: “Steun vinden bij lotgenoten”

De vereniging Shine On nodigt gastspreker Tine Top van De Troostzolder uit op zaterdag 29 oktober in De Bres in Poperinge. Shine On werd door Vannessa Deroo opgericht om lotgenoten te steunen. Haar dochter Sharon Gruwez overleed in 2018.

De 22-jarige Sharon Gruwez overleed in de nacht van 31 oktober op 1 november 2018. Haar ex-vriend crashte met een hoge snelheid tegen een geparkeerde schoolbus ter hoogte van OC De Sceure in Oostvleteren. In oktober 2021 sprak een assisenjury zich daarover uit en werd de chauffeur schuldig verklaard aan moord. De man werd veroordeeld tot 23 jaar opsluiting. Sharon haar mama Vannessa Deroo heeft samen met haar partner Guy Degraeve, haar broer en Sharons dooppeter David, en zijn kinderen Lisa en Luna de vereniging Shine On opgericht voor ouders van overleden kinderen. “We willen steun bieden aan ouders van overleden kinderen. Alleen lotgenoten begrijpen welke pijn je doormaakt”, klinkt het bij Vannessa.

De Troostzolder

Op zaterdag 29 oktober staat de eerste bijeenkomst van de vereniging op de agenda. Tine Top van De Troostzolder komt langs in de Bres om te spreken over rouwen en ‘feest’dagen. “In augustus was er de eerste editie van het festival ‘Infinity’ dat Sharon haar nichtjes Luna en Lisa op poten hadden gezet vanuit de vereniging. Voor het festival waren we aan het praten met een buur en wat de bedoeling was van de vereniging. We zeiden ook dat we mensen zochten om later gastspreker te zijn. Hij wist dat Tine bezig was met verlies en rouwen, en dat ze slechts op een paar honderd meter van onze deur woonde”, zeggen Vannessa en Guy.

Op De Troostzolder kan je bij Tine terecht voor individuele- en groepsbegeleiding rond allerhande verlies. “Tine weet waarover ze spreekt, want ze verloor ook een kind. Alle ouders die een kind verloren, op gelijk welke manier of op welke leeftijd, zijn welkom op de bijeenkomst. De rest van het gezin mag gerust ook aanschuiven.” De bijeenkomst start om 19 uur en vindt plaats in De Bres, Veurnestraat 15 in Poperinge. “Kom elkaar steunen en een praatje maken met lotgenoten. Inschrijven is niet nodig. Een seintje vooraf met hoeveel personen je aanwezig bent, zou ons organisatorisch wel helpen en dat kan via onze Facebookpagina ‘Shine_0n’.”