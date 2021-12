Sfeervolle winterverlichting hult De Panne in warme kerstsfeer

Met 250 kerstbomen en 15 kilometer lichtjes baden De Panne en Adinkerke deze eindejaarsperiode in een gezellige kerstsfeer. Er gelden geen coronabeperkingen, en ook de winterlichtwandeling is er voor iedereen.

“Onze technische diensten, onder leiding van coördinator Jimmy Matsaert, hebben samen met het artistieke team van Light&More mooi werk geleverd”, zegt schepen Wim Janssens.

“Meer dan 15 kilometer aan lichtslingers en tientallen lichtelementen op een 30-tal locaties dompelen onze gemeente onder in een warme kerstsfeer. En dit jaar experimenteren we met gekleurde lichtjes! Blikvanger is de 12 meter hoge kerstboom op ons Marktplein. Wie De Panne binnenrijdt bij de brug van Adinkerke kan niet naast de welkomstverlichting kijken en de feeëriek verlichte brug. De lichttunnel op de Esplanade nodigt uit voor unieke selfies. In Adinkerke is de kerstman op zijn grote rendier opnieuw de eyecatcher. De eindejaarsperiode is sowieso supergezellig in onze gemeente, maar we maken het dit jaar nóg gezelliger. We organiseerden een wedstrijd om inwoners, tweedeverblijvers en handelaars van onze gemeente te stimuleren om hun gevel te versieren met sfeervolle verlichting. Het resultaat ontdek je tijdens een sprookjesachtige winterlichtwandeling. Het plannetje kan je afhalen aan de balie van de dienst Toerisme.” (MVO)

Info: 058 42 18 18 – toerisme@depanne.be.