Seniorendag opnieuw voltreffer

De Seniorendag, al dekt de naam al lang niet meer de lading, was weer een voltreffer. Dolgelukkige kinderen uit de basisscholen, vele volop genietende senioren en een West-Vlaams Kampioensschap Volkssporten voor 50 plussers waren de ingrediënten van de dinsdag van Izegem kermis.

Het was de hele namiddag lekker warm en weerman Tometeo had wel donderwolken en onweersbuien voorspeld in de vooravond, maar die kwamen er pas na 20 uur als de meeste muzikanten stopten met spelen in de verschillende cafés. Voor de rest zagen we niet anders dan volle terrassen in de cafés, enkele honderden kinderen uit de basisscholen die traditioneel gratis mochten proeven van de kermisattracties en vooral ook de lekkere oliebollen.

Sommigen zeiden dat er minder volk was dan vorig jaar. Dat zeiden ook de mensen van het Brugs oliebollenkraam Bertrand op de Korenmarkt waar de mensen altijd in rijen staan aan te schuiven voor hun specialiteit. En die kunnen het weten. Maar de ‘diehards’ onder de senioren lieten zich daar niet door afschrikken en genoten met volle teugen van die unieke sfeer. Op het terras van de Vagant weten Jacques Demey en zijn gezellen hoe ze hun publiek moeten verwennen. De kermis staat nog tot en met komend weekend in het centrum van Izegem.

Uitslagen Volkssporten

Uitslag West-Vlaams kampioenschap Volkssporten voor 50-plussers. Ringspel dames: Roos Neirynck en Sylvie Decraene; ringspel heren: Luc Lannoo bij de heren. Gaaibol dames: Christine Staellen; gaaibol heren: Romain Dedeurwaerder. Trou madame dames: Linda Meurisse; trou madame heren ex aequo Guido Mulier, Geert Denijs, Norbert Vandamme en Luc Vandorpe. Sjoelbak dames: Monique Windels; sjoelbak heren: Johan Borms. Toptafel dames: Ginette Vandekerckhove; toptafel heren: Ivan Vanhecke. Pudebak dames: Lydie Hoornaert; pudebak heren: Rik Vanackere.

Juffen Evelien en Lynn van het tweede leerjaar uit de Bellevueschool trokken met de 31 kinderen uit hun klas van de Korenmarkt naar de Grote Markt toen we ze met onze fotograaf op de gevoelige plaat wilden leggen. “De kinderen deden al een ritje op de ‘supersnelle’ en mogen straks ook nog een keer mee met de ‘vliegtuigjes’ en de autootjes”, zegt Evelien. “Daarna mogen ze allemaal oliebollen smullen.” “Ik kom graag met mijn klasgenootjes naar de kermis, maar ik zit toch ook graag in onze klas”, zei Evelina (7) ietwat verlegen.

De Seniorenraad, Dienstencentrum De Leest en de Sportdienst hadden op de Korenmarkt hun eigen stand. Op de foto v.l.n.r.: voorzitter Seniorenraad Viviane Parmentier, centrumleidster De Leest Annelies Demey, lid Seniorenraad Germain Vanwynsberghe, medewerker dienstencentrum Manu Begaeghe en sportdienstmedewerker Annelies Schelpe. “De senioren konden bij ons een gratis ‘proevertje’, een alcoholvrije mojito of een mocktail met watermeloen verkrijgen”, zegt Annelies Demey. “Het is het tweede jaar dat we onze schouders zetten onder de Seniorendag en met succes.”

Op het terras van broodjeszaak Al Gusto op de Korenmarkt troffen we de zussen Martine en Veronique Vandeweege (1ste en 3de van links) aan in het gezelschap van hun moeder Rosa Declercq (2de van links) en haar jongste zus Christine (helemaal rechts). “We komen al 20 jaar”, zeggen de zussen. “In de voormiddag trokken we eerst naar de dinsdagmarkt in Roeselare, op de middag gingen we iets eten om dan onze plaats in te nemen op het terras van Al Gusto. De ‘oma’s’ willen wel niet meedoen aan de volkssporten omdat ze zich daarvoor nog te jong voelen… zeggen ze!”

Aan de stand van de Seniorenraad en het Dienstencentrum De Leest troffen we volgend gezelschap uit de Schoolstraat en de Winkelhoestraat aan: v.l.n.r. Patrick Folens, Roos Neirynck en haar man Thierry Lafaut en Patricks echtgenote Lena Ramboer. “We komen ieder jaar naar de Seniorendag en doen ook altijd mee aan de volkssporten”, zeggen ze. “Nu genieten we eerst nog van een gratis alcoholvrij drankje van de Seniorenraad.” Ondertussen weten we dat Roos de eerste werd in het ringspel en derde bij de toptafel.