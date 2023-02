Schepencollege Oudenburg wijst RUP Abdij en RUP Millebeek toe aan studiebureau Adoplan

Het schepencollege van Oudenburg heeft de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen Abdij en Millebeek of de Zorgsite toegewezen aan studiebureau Adoplan. “De opmaak van deze uitvoeringsplannen is een eerste realisatie vanuit het Masterplan ’t Steedje. Deze RUP’s moeten leiden tot de verdere uitbouw van de Abdijsite en de Zorgsite”, zegt schepen van Ruimtelijke Planning Stijn Jonckheere.

“Deze bestuursploeg koos ervoor om Oudenburg ruimtelijk te gaan vernieuwen. Dit werd zo opgenomen in het bestuursakkoord, dat onder meer leidde tot de opmaak van het goedgekeurde masterplan ’t Steedje. Om gevolg te geven aan dit masterplan worden er nu twee ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt door studiebureau Adoplan. Het gaat om RUP Abdij, die de site van de Abdijhoeve omvat en RUP Millebeek aan de Zorgsite in de Ettelgemsestraat”, legt Stijn Jonckheere uit.

“Het ruimtelijke uitvoeringsplan Abdij bestendigt de Abdijhoeve in haar sociaal-recreatieve-maatschappelijke rol en zal zekerheid bieden op ruimtelijk vlak. Eens dit RUP is goedgekeurd, kan de stad verder werk maken van de definitieve aanleg van de parking en de renovatie van het achterste deel van het gebouw, beter bekend als het welnessgedeelte. Zo hopen we de site binnen aanzienlijke tijd definitief te kunnen afwerken”, vult burgemeester Anthony Dumarey aan.

“Met het ruimtelijke uitvoeringsplan Millebeek hebben we de ambitie om de zorgcluster in onze stad verder uit te bouwen. Met het RUP hebben we diverse ambities: een kader vastleggen voor de invulling van de site Van Der Heyde met op de gelijkvloerse verdieping een sociale functie met eventueel de kinderopvang, sociale kruidenier, dagopvang en de integratie van volkstuinen in de groenzone van het WZC Riethove. Deze laatste functie moet ervoor zorgen dat de interactie tussen de bewoners van het woonzorgcentrum en de buurt wordt versterkt”, aldus schepen van Welzijn Romina Vanhooren.