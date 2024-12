Rustige Kerstdag bij materniteiten: slechts 9 kerstkindjes in West-Vlaanderen

Het was een rustige kerstdag voor materniteiten in onze provincie. Dit jaar zijn er slechts 9 kerstkindjes geboren op woensdag 25 december. In 2023 waren dat er nog 19 en het jaar ervoor zagen er nog 14 kerstkindjes het levenslicht. Op kerstavond, 24 december, werden er 8 kindjes op de wereld gezet. “Misschien doen we het beter bij de nieuwjaarskindjes”, weerklinkt het al lachend op de materniteiten.

Dit jaar bleef het op Kerstmis rustig op de materniteiten in de West-Vlaamse ziekenhuizen. In slechts vier ziekenhuizen werd er een kerstkindje op de wereld gezet. Campus Rumbeke van AZ Delta steekt er bovenuit, want daar werden maar liefst 4 kerstkindjes geboren. Bij AZ Sint-Jan in Brugge en AZ Damiaan in Oostende kwamen er telkens twee kindjes bij op woensdag 25 december. En bij AZ Zeno in Knokke-Heist mocht men een kerstkindje verwelkomen. Dat brengt het aantal dit jaar op 9 kerstkindjes, een heel stuk rustiger dan de vorige jaren.

Ook op de materniteit van het AZ Sint-Jan in Brugge vierde men gisteren twee keer feest. Daar mochten ze de twee kerstkindjes Luka Mertens en Jean Decleer verwelkomen. Voor mama en papa Sara De Pourcq en Johan Mertens was het een hele verrassing dat ze nu al hun dochtertje mochten verwelkomen. Normaal zou hun zoontje Bavo pas in januari een kleine zusje krijgen. Maar ze komt op 25 december om 9 uur ‘s ochtends met haar 2,850 kilo iets vroeger aankloppen 02dan verwacht.

Ook Jean Decleer werd enkele dagen vroeger geboren, want net zoals zijn verjaardagsgenote Luka was hij verwacht voor in januari. Om 18.50 uur zag hij het levenslicht. Jean is het met zijn 3,060 kilo en 48,50 centimeter het eerste kindje van Marie Degraeve en Matthias Decleer. (Lees verder onder de foto)

Van links naar rechts: Jean met zijn mama en papa, Luka met haar mama, papa en grote broer Bavo vergezeld van het team gynaecologen en vroedvrouwen. © AZ Sint-Jan Brugge

Aan de kust werden er drie kerstkindjes geboren: twee in het AZ Damiaan in Oostende en ook in AZ Zeno in Knokke-Heist. Daar mocht men woensdag 25 december rond 16 uur Yuna verwelkomen, een kleine meid van 48,5 cm en 3,024 kilo. Mama en papa Azalea en Michael zijn helemaal in de wolken met hun kersverse dochter. (Lees verder onder de foto)

Mama Azalea en papa Michael zijn in de wolken met hun kerstkindje. © AZ Zeno

Geen kerstkindjes

In het AZ Sint-Lucas Brugge, de Sint-Jozefskliniek in Izegem, AZ West in Veurne en het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Ziekenhuis Waregem werden er geen kerstkindjes geboren.

Ook in het Jan Ypermanziekenhuis werden er geen kindjes op de wereld gezet op woensdag 25 december, maar daar was het wel een drukke dag voor Kerstmis met 5 geboortes op dinsdag 24 december. Op de campus Torhout van AZ Delta werd er een kindje geboren op 24 december en ondertussen ook al op de tweede kerstdag, 26 december. Maar op Kerstmis zelf bleef het rustig.

Ook in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt mochten ze geen kerstkindje verwelkomen, maar wel eentje op kerstavond. Bij de materniteit op campus Menen van AZ Delta liepen ze net een kerstkindje mis. “Op de 25ste zelf zijn er geen kindjes bij ons geboren, maar wel 24 december om 23 uur. Net iets te vroeg.”