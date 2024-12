In AZ Zeno in Knokke-Heist is woensdagmiddag 25 december, op kerstdag, een kerstkindje geboren. Azalea en Michael werden er de ouders van de kleine Yuna.

Yuna kwam om 16.03 uur op de wereld, met een gewicht van 3024 gram en een lengte van 48,5 cm. Mama Azalea is in goede gezondheid en samen met papa Michael helemaal in de wolken van hun kersverse dochter.