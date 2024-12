Kerstkindjes Macy en Baptiste geboren in het AZ Delta: “Het is heel speciaal”

Op Kerstmis is het telkens uitkijken naar de kindjes die geboren worden. In het AZ Delta in Roeselare zagen Macy Vandevelde en Baptiste Colpaert woensdag het levenslicht. “We hebben nog volop kunnen genieten van Kerstavond”, aldus hun fiere ouders.

Kerstkindjes zijn ieder jaar speciaal. In het AZ Delta in Roeselare werd woensdagochtend een eerste baby geboren. Simone Roosenboom (27) en Timothy Vandevelde (26) werden er de trotse ouders van hun eerste kindje: Macy. “Ons dochtertje was eigenlijk pas uitgerekend voor 9 januari. Kerst zouden we normaal gezien thuis vieren, maar dinsdagochtend begonnen de weeën al. Gelukkig konden we terecht bij mijn mama die twee huizen naast ons in Hooglede woont. Ondanks de weeën hebben we toch nog genoten van een gezellige avond”, aldus mama Simone. Zij heeft Nederlandse roots, maar kwam vijf jaar geleden met haar partner in Hooglede wonen. “Ook in Nederland zijn kerstkindjes erg speciaal.” Het koppel verliet woensdagavond al samen met Macy het ziekenhuis. “Om nog verder kerst te vieren bij mijn moeder. We wonen trouwens in een straat met een speciale band met het AZ Delta. Onze buurvrouw bracht het duizendste kindje dat geboren werd op deze campus ter wereld.”

Laura Bossuyt en Stijn Colpaert met zoontje Baptiste. © BF

Ook Laura Bossuyt (29) en Stijn Colpaert (28) uit Roeselare beleefden een speciale kerst. “Kerstavond vierden we bij mijn broer Kristof die vorig jaar op 24 december ’s avonds papa werd. We hebben nog genoten van het gezellig samenzijn, maar vannacht werd duidelijk dat ons eerste kindje op kerstdag geboren zou worden”, aldus Stijn. Net voor de middag kwam Baptiste Colpaert ter wereld. “Ons kindje was uitgerekend op 22 december. We hebben er dus lang op gewacht, maar zijn erg blij dat het op kerstdag geboren is. Dat is wel heel speciaal.” Voor de familie wordt het trouwens een erg feestelijke eindejaarsperiode. “Mijn broer Kristof en ik verschillen enkele jaren, maar onze verjaardag valt wel samen op 27 december”, legt Stijn uit. Baptiste en Macy zijn de eerste twee kerstkindjes die geboren werden in de regio Roeselare-Izegem-Tielt. In de ziekenhuizen in Izegem en Tielt waren er voor kerstmiddag 12 uur nog geen kindjes geboren.