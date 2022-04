Ruilwinkel Swop&Go wil met bakfiets thuis leveren voor kansarmen

SWOP&GO wil als ruilwinkel voor kinderkleding en uitleendienst van speelboxen naar de meest kwetsbare gezinnen trekken. “We willen dit doen met een bakfiets”, aldus drijvende krachten Katrien Maes en Magali Goeminne. Dit gebeurt binnen het kader van het Burgerbudget.

SWOP&GO is het initiatief van moeder Katrien Maes en dochter Magali Goemine, beide tewerkgesteld in de sociale sector. “We stelden vast dat te veel kinderen worden uitgesloten op basis van kleding. Bij ons kan je als mama of papa terecht voor het ruilen van kinderkledij van 0 tot 14 jaar”, zeggen Magali en Katrien, die na ruim 6 jaar werking de noden van de gezinnen kennen.

“Gezinnen die in een kwetsbare situatie leven kunnen via allerlei instanties doorverwezen worden naar ons en krijgen een pakketje van 15 bonnen per kind als starter. Ook alle pasgeborenen uit een kwetsbare situatie kunnen bij ons als kraamcadeau 7 gratis kledingstukken komen afhalen. Daarna is het de bedoeling dat de gezinnen mee instappen in het ruilsysteem.”

“Dankzij het bonnensysteem hoeft niemand bij ons geld boven te halen. SWOP&GO blijft zo laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Vele gezinnen zitten met de handen in het haar over hoe ze alles veilig thuis moeten krijgen. Kleding en speelboxen te voet meenemen met kinderen aan de hand is geen evidentie.”

Moeder en dochter willen dit oplossen met het gebruik van een bakfiets en stapten in het Kortrijks project Burgerbudget, waar ze nu bij de laatste 20 deelnemers zitten. “We budgetteren enkel de prijs van een bakfiets die al snel 10.000 euro kost”, zegt Magali.

Gezinnen moeten zo niet meer sleuren met allerhande materiaal

“Met een bakfiets willen we de meest kwetsbaren ondersteunen door het thuis leveren van kleding, speelboxen, materiaal en meer. We hopen zo nog meer in te zetten op armoedebestrijding, ontmoeting en sociaal contact”, pikt Katrien in. “We hopen nog meer gezinnen frequenter de weg laten vinden naar onze winkel nu ze niet meer hoeven te sleuren met buggy, kleding, speelbox, pampers, bed- en badmateriaal.”

“Wij zijn razend enthousiast over het burgerbudget. Laat ons de meest kwetsbaren onder ons nog meer ondersteunen en inzetten op een ecologisch vervoermiddel.” In mei worden de winnende projecten ban het Burgerbudget voorgesteld. “Mochten we bij de winnaars zijn plannen we een feestelijke inwijding van onze bakfiets waarbij we de kinderen centraal stellen en hen een fijne namiddag bezorgen.”