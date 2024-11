Ruddervoordse Martha Feys viert 100ste verjaardag: “Keek er naar uit om familie en vrienden allemaal samen te zien”

Martha Feys werd geboren in Ruddervoorde op 8 november 1945 en haar geboorte is toch iets anders verlopen dan gepland. Haar hoogzwangere mama was samen met haar oma naar de markt geweest met de tram vanuit Ruddervoorde. Toen ze terug bij haar oma waren in de Magere Bossen was er geen tijd meer om naar hun huis in de Knok in Waardamme te gaan en is Martha in het huis van haar oma geboren. Ze verhuisde twee dagen later samen met haar moeder naar de Knok Waardamme. Daar heeft ze haar hele leven gewoond.

Ze leerde er Georges Clybouw kennen en ze trouwden in november 1945. Georges werkte als tuinman in Brugge terwijl Martha eveneens in Brugge ging poetsen. Samen kregen zij twee kinderen: Roger, gehuwd met Roze-Anne Deschaeght en Cecile getrouwd met Bertrand Steelandt.

De kleinkinderen zijn Kurt en Sandra Clybouw-Bogaert en Jurgen en Hayet Steelandt-Hajaji. Martha is de overgrootmoeder van Yorben Steelandt die samen is met Elise Vanpoucke. Zij heeft altijd voor de kleinkinderen gezorgd die ook tijdens de school vakantie altijd welkom waren.

Breien, kantklossen en de naaiwerkjes behoorden tot haar bezigheden. Toen haar man op pensioen was deden ze elk jaar een busreis naar Frankrijk of Oostenrijk waaronder twee keer naar Lourdes. Al heeft Martha de mooiste herinneringen aan haar reisjes naar Oostenrijk.

In 2011 verkochten ze hun huis op de Knok en gingen Martha en Georges naar een huisje in het Oeverhof, want trappen doen werd moeilijker voor hen. Martha en Georges waren 68 jaar gehuwd en Georges werd bijna 97 jaar. Om de dagen te vullen breide ze en ook het spelletje woordzoekers vond ze leuk. Later was de televisie haar favoriete bezigheid. Tot over drie maanden woonde ze nog alleen en maakte ze zelf haar eten klaar.

“Momenteel verblijft mama in het ziekenhuis Sint-Lucas in afwachting van een verblijf in het rusthuis. Ze keek de laatste maanden echt uit naar haar 100ste verjaardag en om haar familie en vrienden allemaal samen te zien, maar we zien vandaag toch dat de drukte haar toch een beetje overmand heeft. Ze hoopt wel dat ze nog eens samen met de burgemeester op de foto mag zoals een aantal jaren geleden in de Wara.” weet haar dochter Cecile nog te vertellen, een foto waar onze fotograaf van KW maar al te graag voor zorgde.

(GST)