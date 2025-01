Roksem krijgt nieuwe straatnaambordjes

De vernieuwing van de straatnaamborden op grondgebied Oudenburg gaat een nieuwe fase in. Nu is deelgemeente Roksem aan de beurt.

Afgelopen zomer vond het eerste deel van de vernieuwingsoperatie al plaats in Oudenburg zelf. Straks kent het project een vervolg in deelgemeente Roksem. “Een aantal straten heeft er zelfs nog geen bordje. Het gaat meer bepaald over de nieuwe verkaveling van projectontwikkelaar Danneels, nabij de begraafplaats”, duidt burgemeester Anthony Dumarey (Voor Oudenburg). Eén van die nieuwe namen is het Juliette Wittesaeleplein. Het is meteen de eerste vrouwelijke straatnaam in de deelgemeente en verwijst naar het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid van Roksem.

Juliette Wittesaele werd geboren in 1911 en overleed in 2006. “In de vorige legislatuur al hebben we aangegeven een inhaalbeweging te maken op vlak van vrouwelijke straatnamen. Veel straten dragen namelijk de naam van een man, terwijl we ook heel wat verdienstelijke vrouwen hebben”, kadert Dumarey. Zo kreeg Westkerke eerder al het Marguerite Deschuytterplein.

Honderd bordjes

Nu, de vernieuwing van de straatnaambordjes betekent dat zo’n honderd plakkaten dienen veranderd te worden.

“Alles bij elkaar zal het karwei toch een week in beslag nemen: bordjes afnemen, eventueel ook geroeste draagbeugels vervangen en meteen nieuwe bordjes ophangen. Onze technische dienst maakt hier toch wat tijd voor vrij. In een latere fase krijgen ook Westkerke en Ettelgem gelijkaardige bordjes met het frisse logo van de stad, maar een timing hebben we nog niet”, rondt de burgemeester af. De volledige vernieuwinsoperatie kost om en bij de 15.000 euro. (TVA)