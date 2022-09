Roeselare wil stedenband met Dogbo uit Benin verder uitbouwen

Een delegatie uit Dogbo, de partnerstad van Roeselare uit het Afrikaanse land Benin, was een week lang de gast in Roeselare. Beiden steden hopen hun samenwerking de komende jaren verder uit te bouwen. “De balans helt misschien over naar de ene kant, maar wij willen graag ook iets voor Roeselare doen”, aldus de burgemeester van Dogbo.

De samenwerking tussen Roeselare en Dogbo gaat haar dertiende jaar in. “Tijdens mijn bezoek aan Dogbo in april heb ik aan de lijve kunnen ondervinden dat deze band meer dan een formele samenwerking is. Het is een echte vriendschapsband. Beide steden kunnen van elkaar leren”, aldus schepen van mondiaal beleid Matthijs Samyn (CD&V). De voorbije jaren werd er heel wat gerealiseerd. Een voorbeeld is het project rond geboorteregistratie met als resultaat dat op vandaag alle kinderen in Dogbo worden geregistreerd. Daarnaast werkt er ook gewerkt aan de modernisering en een efficiënter beheer van de markt. De zone Midwest schonk zelf een brandweerwagen aan Dogbo. “De balans helt momenteel misschien erg over naar de ene kant. Roeselare heeft al zoveel voor ons gedaan, maar we willen ook iets voor Roeselare betekenen”, aldus de burgemeester van Dogbo.

Nieuwe overeenkomst

De Afrikaanse delegatie ging onder andere een kijkje nemen op Trax en bezocht het Centrum na Seksueel Geweld. Donderdag stond er nog een bezoek aan ‘Espace Dogbo’, de ontmoetingsplek in het stadspark die verwijst naar Dogbo, op het programma. “We willen graag ook een Espace Roeselare creëren in Dogbo.” Zowel de burgemeester van Roeselare als Dogbo ondertekenden donderdag een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. “In het vorige meerjarenprogramma zetten we vooral in op lokale economie. In dit nieuwe plan verschuiven we de focus naar het thema landbouw. We zetten vol overtuiging de samenwerking op diverse terreinen verder”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V). Normaal brengt een Roeselaarse delegatie volgend jaar een bezoek aan Dogbo.