Roeselare maakt zich op voor topeditie van het Dovy Natourcriterium: “Met zo’n affiche wordt het misschien recordeditie”

Koersstad Roeselare is er klaar voor. Op dinsdag 26 juli wordt het in centrum Roeselare op de koppen lopen voor hét Roeselaarse sportevenement van het jaar: het Dovy Natourcriterium. De 12de editie wordt onder meer gekruid met toppers van eigen bodem Yves Lampaert en Wout van Aert.

Maar liefst 50 keer kan je komende dinsdag de helden van de Ronde de Frankrijk van dichtbij voorbij zien zoeven door het centrum van Roeselare. “Vorig jaar kozen we er al voor om rond het Polenplein en de Botermarkt te rijden en dat werd heel positief onthaald. Nu combineren we het oude en het nieuwe parcours om op die manier door het centrum te kunnen rijden én de lokale horeca erbij te betrekken”, klinkt het bij Thomas Verhaeghe, die sinds 2019 bij de organisatie betrokken is, maar nu aan zijn tweede editie als voorzitter toe is.

Voor het imago van Roeselare als koersstad is het Dovy Natourcriterium een absolute zegen. “Het is één van de grootste evenementen van het jaar in onze stad en het zorgt voor heel veel exposure. Het geeft de Roeselaarse zomer nog wat extra cachet. Dat merken we ook aan de steun die we vanuit het stadsbestuur krijgen.”

Indrukwekkende deelnemerslijst

Met namen als Guillaume Van Keirsbulck, Edward Planckaert, Yves Lampaert en natuurlijk Wout van Aert kan het criterium ook dit jaar weer met een indrukwekkende deelnemerslijst uitpakken. “Allemaal jongens die het tot nu toe uitstekend hebben gedaan in de Tour”, glundert de 33-jarige Roeselarenaar. “Om een interessant deelnemersveld samen te stellen, moesten we in het verleden vaak voor buitenlandse toppers gaan, maar de wereldtoppers zijn intussen bijna allemaal Belgen. Als je ziet hoe Yves in de openingstijdrit iedereen verslaat en hoe Wout al de hele Tour rondrijdt…”

“Corona maakt het moeilijk, maar we zullen zeker nog buitenlandse toppers strikken”

Voor Van Aert wordt Roeselare het eerste criterium waar hij zal aantreden. “Zondag in Parijs kan je er in de verste verte niet bij en dinsdag zie je hem gewoon rondjes rijden in Roeselare. Dat is een unieke troef, waardoor we extra veel volk verwachten. De weersvoorspellingen zien er ook goed uit, dus het kan niet anders dan een schot in de roos zijn. In de topeditie van 2018, met Peter Sagan, hadden we ongeveer 30-35.000 toeschouwers. Met dit jaar een vergelijkbare affiche en topweer zijn zo’n aantallen opnieuw mogelijk. Wie weet wordt het een recordeditie.”

Het was trouwens niet evident om een mooie deelnemerslijst bij elkaar te krijgen. “We kijken ook nog richting buitenlandse toppers, maar vooral corona maakt het erg lastig. We waren bijvoorbeeld bezig met Magnus Cort Nielsen en Simon Clarke, maar zij testten beiden positief. We maken ons echter sterk dat we nog enkele buitenlandse toppers zullen strikken.”

Het Natourcriterium lokt elk jaar enkele toppers naar Roeselare, zoals hier Chris Froome met toenmalig provinciaal kampioen Mathias Delameilleure. © foto a-VDB

Intussen is het tienkoppige bestuur van Roeselare Koerst organisatorisch de laatste puntjes op de i aan het zetten. “Op de wedstrijddag zelf kunnen we op een 90-tal seingevers, een 80-tal vrijwilligers en de hulp van jeugdbewegingen rekenen. In tegenstelling tot vorig jaar bouwen we dit jaar ook weer ons vipdorp op. Een opsteker!”

Hoogtepunt van het seizoen

Ook enkele lokale renners mogen vanop de eerste rij, als deelnemer, de speciale sfeer van het Natourcriterium ervaren. Voor Piet Allegaert van Cofidis wordt het in Roeselare zijn eerste deelname bij de profs. “Ik nam eerder wel twee keer bij de beloften deel”, aldus de 27-jarige Rumbekenaar. “Het was wachten op goedkeuring van de ploeg om te mogen starten, maar omdat het in eigen streek is, kreeg ik groen licht.”

“Een Natourcriterium in eigen Roeselare is iets om naar uit te kijken. De vorige jaren kon ik telkens niet deelnemen omdat ik in Tour de Wallonie zat, maar nu kan het gelukkig dus wel. Het is leuk om dichtbij huis in zo’n sfeer te koersen. Mijn familie en vrienden zullen sowieso van de partij zijn. Van een aantal jaar geleden herinner ik me vooral nog een behoorlijk lastig parcours, met veel bochtenwerk”, aldus Piet, die nog in actie komt in de Ronde van Polen en heel wat eendagswedstrijden.

Ook enkele renners van de ploeg van hoofdsponsor Dovy Keukens-FCC mogen meerijden. Thijs Vandaele, die onlangs van Oeselgem naar Rumbeke verhuisde, is bij de gelukkigen. “Elk jaar geven ze een aantal andere renners de kans en dit jaar is het mijn beurt. Voor mij is dit absoluut een van de hoogtepunten van het seizoen. Je krijgt niet elke week de kans om met Lampaert en Van Aert te koersen”, klinkt het bij de 29-jarige Rumbekenaar. “Lampaert ken ik een beetje, we hebben nog samen bij de Tieltse renners gereden. Ik kijk ernaar uit om nog eens samen te rijden. Een paar jaar geleden, het jaar dat Bernal de Tour won, ben ik naar het Natourcriterium gekomen en ik herinner me nog hoeveel volk er langs de kant stond… Het zal indrukwekkend zijn om daar nu zelf tussen te mogen rijden.”

Ook Egan Bernal lokte in het verleden al heel wat volk naar het centrum. © foto Stefaan Beel