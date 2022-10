Roden Neuzen Dag in café De Sterre in Lombardsijde: “We streven naar 5.000 euro”

Voor de zesde – en wellicht laatste – keer wordt op 12 november in de Lombardsijdse café De Sterre ‘Rode Neuzen Dag’ georganiseerd. Rode Neuzen Dag is een terugkerende actie van de Vlaamse commerciële televisiezender VTM. Voorafgaand aan een reeks komische televisieshows wordt door particuliere initiatieven geld ingezameld voor een bepaald goed doel.

De eerste editie van Roden Neuzen was bedoeld om aandacht te vragen voor jongeren met psychische problemen. De geldinzamelacties liepen in het najaar van 2015 en werden mede ondersteund door VTM, terwijl op Qmusic wekelijks een radio-uitzending werd gebracht waarin de particuliere initiatieven aandacht kregen.

Klein begonnen

In Lombardsijde, waar ze graag een rode neus opzetten en carnaval vieren viel de oproep niet in dovemansoren. Robert Watty en Tamara Cicou, uitbaters van café De Sterre, waren er van het tweede jaar bij en wilden het nuttige aan het aangename paren. Naast de geldinzameling zorgden ze voor een leuke en gezellige namiddag voor jong en oud. “Rode Neuzen vonden we een leuk initiatief, we zijn klein begonnen. Het eerste jaar stond enkel Danny Green op de affiche. Ieder jaar groeide het event en op de laatste editie hadden we een 300-tal aanwezigen. Op den duur konden Robert en ik het niet meer alleen aan. We kregen veel hulp van onze dochters, Karine – de vrouw van zanger Danny Green – en een aantal vrijwillige klanten, zonder wie we het nooit hadden kunnen realiseren. Ook de gemeente Middelkerke staat ons ieder jaar bij met de nodige logistiek”, zegt Tamara Cicou.

Fried Ringoot

Dit jaar organiseren ze het evenement voor de laatste maal op 12 november, want café De Sterre is overgenomen – op 18 november volgt een afscheidsfeestje. Wie er wil bij zijn, betaalt 5 euro en krijgt daarvoor twee pannenkoeken met twee koppen koffie en een hoop gezelligheid. Er zijn optredens van verschillende artiesten met als blikvanger Danny Green. Ook Fried Ringoot, die reeds een paar jaar in Westende woont, zal op de avond van Roden Neuzen aanwezig zijn en beloofde een aantal liedjes te komen zingen. Dat Fried met zijn hartverwarmende optredens het publiek kippenvel bezorgt, weet sinds 2018 heel Vlaanderen. In het VTM-programma Belgium’s Got Talent bracht hij toen een emotioneel optreden waarvan de haren recht gingen staan.

Bijna 14.000 euro

“De rasartiest uit Westende vocht jarenlang tegen schildklierkanker, waardoor hij in een rolstoel belandde. Ondanks zijn dagelijkse pijn blijft Fried steeds positief en die boodschap brengt hij over aan het publiek”, weet Tamara te vertellen. Ook Chris Toon – cartoonist, kunstschilder en sneltekenaar uit Lombardsijde – beloofde zijn medewerking.

De voorbij vijf jaar werd vanuit De Sterre juist geteld 13.907,20 euro gestort op de rekening van het Rode Neuzen Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. “Dit jaar hopen we 5.000 euro te kunnen schenken, maar of we daarin zullen slagen blijft een open vraag. Door het succes zijn we genoodzaakt een tent voor De Sterre te plaatsen en zo’n constructie kost natuurlijk een bom geld. Daarom hopen we op een grote opkomst”, besluit Tamara.

Info: 0494 27 42 42 – tamaracicou@gmail.com.