Rode Kruis West-Vlaanderen reikt brevetten uit

Na een bijzonder moeilijke covidperiode reikte het Rode Kruis West-Vlaanderen brevetten uit aan cursisten en EH-Helpers.

“Tijdens de covidperiode waren geen fysieke cursussen mogelijk”, weet communicatieverantwoordelijke Peter Warlop. “Daardoor werd de vraag naar cursussen EHBO vanuit de brede lagen van de bevolking zeer groot en de wachtlijsten voor deze cursussen, binnen de lokale RK-afdelingen van de West-Vlaanderen, groeiden stelselmatig aan. Daarom werd bij de Provinciale Zetel besloten om ook een cursus te organiseren om zo de aangroei van de wachtlijsten te beperken en om zoveel mogelijk mensen de kans te geven dergelijke cursus te volgen en dit in het belang van iedereen.”

Twee groepen

“De cursus werd een groot succes, in die mate dat de inschrijven moesten opgedeeld worden over twee groepen. Door de motivatie van de deelnemers, lesgevers en ongevalsimulanten werd dit een pracht editie. Er namen 20 cursisten deel aan het examen en ze slaagden allemaal. Binnen de enthousiaste groep van deelnemers ontstond er ook een zeker vorm van interesse om toe te treden tot het RK-vrijwilligerschap en dit voor de diverse disciplines. Met deze geslaagde editie kijken we al uit naar de nu al geplande cursus voor dit najaar.” (DM)