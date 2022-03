Rode Kruis Avelgem presenteert nieuwe materiaalwagen

Het Rode Kruis van Avelgem heeft, dankzij de opbrengsten van de stickeractie, geïnvesteerd in een nieuwe materiaalwagen. Tot groot enthousiasme van Rode Kruisvrijwilligster Daphne Scherpereel (26): “Het is belangrijk om eerste hulp te kunnen blijven bieden.”

Het Rode Kruis van Avelgem kan zich dankzij de stickeractie van vorig jaar een nieuwe materiaalwagen veroorloven. Door die actie kan het Rode Kruis de eerste, maar ook de beste hulp bieden. “Onze ambulance hebben wij al sinds 2005, zijn dienstjaren zitten er dus op”, vertelt Daphne Scherpereel (26), vrijwilligster bij het Rode Kruis van Avelgem.

Nieuwe brancards

“Wij kozen voor een materiaalwagen enerzijds omdat de ambulance niet meer mag gebruikt worden, anderzijds omdat het belangrijk is om goede eerste hulp te kunnen bieden en een materiaalwagen daarvoor beter is aangezien we er veel meer soorten materiaal dan in een ambulance kunnen in vervoeren. Als de patiënt naar het ziekenhuis moet, bellen wij 112. Het is uiteraard niet zo dat we alles opnieuw moeten aankopen. We kunnen heel wat recupereren.”

Daphne Scherpereel benadrukt hoe belangrijk de stickeractie voor het Rode Kruis is. “Door die stickeractie kunnen wij zorgen voor degelijk materiaal, wij hebben namelijk geen ondersteuning van de overheid. Zonder de actie zijn wij eigenlijk een beetje verloren. Het is ook de enige actie die wij organiseren. Mensen kunnen natuurlijk wel altijd een vrije bijdrage geven via onze site. Met de opbrengst kopen wij jaarlijks de stukken die aan vernieuwing toe zijn. Dit jaar hebben we ons ook twee nieuwe brancards aangeschaft. De materiaalwagen zal ongeveer dezelfde levensduur hebben als de ambulance.”

Cursussen

Daphne is al een aantal jaren vrijwilliger. “Ik doe dit al sinds ik 19 jaar ben, en ik heb er absoluut geen spijt van! Ik ben er eigenlijk een beetje ingerold door een cursus eerste hulp. Daarna heb ik nog andere cursussen gevolgd en daarna vrijwilliger geworden. In Avelgem hebben wij een hele leuke groep. Zo zijn er veel nieuwe jonge mensen bijgekomen, wat zorgt voor een frisse wind en nieuwe ideeën. Het is voor velen een echte hobby. Een hobby waarbij je andere mensen nog eens kan helpen ook! Twee vliegen in één klap dus!”

De stickeractie vindt dit jaar plaats op 21, 22 en 23 april. Het ideale moment om het Rode Kruis te steunen! De vrije bijdrages via de site zijn vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar.