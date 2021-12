Riolen ‘persen’ in plaats van graven, kan Ieper geld en tijd besparen op grote stadswerf: “Dan mogen duizenden skeletten blijven liggen”

Niet graven, maar persen. Met deze duurdere techniek wil Ieper uiteindelijk geld en tijd besparen op de werf van de Leet. Door de nieuwe riolen onder de centrumpleinen heen te ‘boren’, valt de verplichting weg om duizenden skeletten uit een middeleeuws kerkhof op te graven.

“Wat is de meerwaarde van duizenden skeletten te moeten opgraven?” Een terechte vraag volgens schepen van onroerend erfgoed Philip Bolle (Vooruit) en menig Ieperling, die de meerkost tot drie miljoen euro en maandenlange vertragingen op de werf van de Leet niet zien zitten. Deze simulaties vloeiden voort uit proefputten, die een indicatie gaven van de ‘densiteit’ van de skeletten in het middeleeuws kerkhof rond de kathedraal van Ieper.

“Die proefputten waren een koude douche”, aldus Bolle, die samen met schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (Vooruit) koortsachtig op zoek ging naar manieren om zo veel mogelijk skeletten onaangeroerd te laten.

“Want als we de riolen volgens de initiële plannen plaatsen in open sleuven tot drie meter diep en twee meter breed, dan verplicht de bestaande regelgeving ons om de skeletten op te graven.”

1 miljoen besparen op opgravingen

Deze week besliste het schepencollege tot een duurdere techniek om er op de lange termijn goedkoper van af te komen.

“Dat is toch de verwachting”, stelt Bolle. “Samen met Aquafin willen we de riolen van de ene put naar de andere put onder het Sint-Maartens- en Vandenpeereboomplein ‘doorpersen’. Die boringen worden ongeveer 250.000 euro duurder geschat dan open sleuven.”

“Maar omdat ze ondergronds gebeuren, hoeven we niet alles open te gooien en zijn we niet verplicht om zo veel skeletten op te graven. Zo hopen we een miljoen euro te besparen op opgravingen en archeologisch onderzoek. Netto zou dat de stadskas en de Ieperlingen dus 750.000 euro opleveren. En tijdswinst. De werken duren al meer dan een jaar en liepen vertraging op aan het kruispunt van de Neermarkt en Boterstraat.”

Het stadsbestuur houdt wel nog rekening met het archeologisch onderzoek voor de aanleg van de nieuwe wegenis. “Maar deze wordt zo veel als mogelijk hoger aangelegd dan de huidige wegenis om minder diep te moeten opgraven. Daarbij houden we rekening met voldoende afwatering van de omgeving en met de niveaus van dorpels van aanpalende gebouwen.”

