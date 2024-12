Rik Verheye kreeg goed nieuws over Tom Waes: “Liet weten dat hij het goed stelt”

In ‘De tafel van Gert’ schoof vanavond Rik Verheye aan, naar aanleiding van zijn kersverse titel van West-Vlaams Ambassadeur.

Het ambassadeurschap van Rik Verheye is ook Gert Verhulst niet ontgaan. “Ik ben heel fier. Ik woon opnieuw in West-Vlaanderen. Ik ben geen aangespoelde, maar een teruggespoelde. Mijn familie woont daar, ik ben daar ook supergraag.”

Aan tafel zat ook Manu Van Acker, die eveneens genomineerd was. “Het is meer dan verdiend. Rik is een nationale held, zeker ook in West-Vlaanderen.”

Daarnaast ging het ook over Tom Waes, die vorige week crashte met zijn Porsche vlak voor de Kennedytunnel. “In het groepje van onze zaalvoetbalploeg zit zijn beste vriend. Hij heeft daar een update gegeven dat hij het goed stelt. Voor de rest heb ik hem niet gehoord, maar ik hoop dat het allemaal goed komt.”

Bekijk hier het fragment: