Rik Verheye kijkt ernaar uit om een krant met ons te maken: “Misschien eentje in kunstgras?”

In ‘De tafel van Gert’ schoof maandagavond Rik Verheye aan, naar aanleiding van zijn kersverse titel van West-Vlaams Ambassadeur.

Het ambassadeurschap van Rik Verheye is ook Gert Verhulst niet ontgaan. “Ik ben heel fier. Ik woon opnieuw in West-Vlaanderen. Ik ben geen aangespoelde, maar een teruggespoelde. Mijn familie woont daar, ik ben daar ook supergraag.”

Aan tafel zat ook Manu Van Acker, die eveneens genomineerd was. “Het is meer dan verdiend. Rik is een nationale held, zeker ook in West-Vlaanderen.”

Speciale editie

Daarnaast ging het ook over zijn ambities als ambassadeur: “Er zijn nog veel plekken die ik zelf nog niet goed ken, dus misschien moet ik wel een soort roadtrip doen. Dan kan ik misschien ook meteen op zoek gaan naar een ambassadewoning.”

Hij had het over een speciale editie van De Krant van West-Vlaanderen. “Wat wel heel leuk is dat je een week lang de krant mag overnemen als hoofdredacteur. Ik hoor heel veel verhalen van voorgangers als Wim Opbrouck en Dominique Persoone, wat die allemaal hebben uitgestoken… Dat lijkt me wel geestig. Als ik nu iets heb, ik wil graag iets van kunstgrassen verwerken in het papier, dan gaan we voor een kunstgrassenkrant. Waarover ik ga schrijven? Geen flauw idee. Maar ik kijk er wel naar uit.”