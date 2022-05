‘Ridge Forrester’ neemt afscheid van de kust: “Ik zal het Belgisch bier en de lekkere mosselen missen”

Ronn Moss, de Amerikaanse acteur die 25 jaar lang gestalte gaf aan Ridge Forrester in The Bold and the Beautiful, neemt woensdag afscheid van ons land na een succesvolle herneming van Brasschaatse Huisvrouwen.

Twee maanden lang snorde hij hier rond met een elektrische fiets van Cool Electro Cycles uit Blankenberge. “Gisteravond ben ik samen met mijn vrouw nog spare ribs gaan eten in Brugge, uiteraard met een Brugse Zot erbij. We zijn allebei verzot op jullie bier”, vertelt de acteur met een glimlach.

Al sinds maart verblijft hij in De Haan, in een villa in De Concessie. “Van daaruit fiets ik ook wel eens naar Oostende, of naar Blankenberge voor een ritje over de boardwalk. Ik hou van de Belgische kust, het is zo stilaan een tweede thuis aan het worden.”

Brasschaatse Huisvrouwen, een productie van Het Prethuis, was in 2017 meteen een schot in de roos en dus kwamen de huisvrouwen én Ronn in ’20 nog eens terug. Tot corona roet in het eten gooide. De tournee werd nu eindelijk afgewerkt. “Het was een fantastische ervaring, in Gent kregen we zelfs een staande ovatie van het publiek. Hopelijk kunnen we hier snel nog eens terugkeren, ik zal het Belgisch bier missen en ook de lekkere mosselen. Daar kijk ik altijd weer naar uit”, aldus Ronn.

Woensdagmorgen vertrekt hij samen met zijn vrouw richting Italië voor een filmpremière. “Ik ben trouwens tot het besluit gekomen dat ik ooit een film wil maken in Brugge. Wondermooie stad, en met zo’n rijke geschiedenis!”

(WK)