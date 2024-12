Reünietraditie houdt al veertig jaar stand: “Wel al uitgedund”

Samen hebben ze maar liefst 540 jaartjes op de teller staan, maar dat houdt deze groep negentigjarigen niet tegen om nog elke vijf jaar een reünie te houden. Die traditie houdt ondertussen al veertig jaar stand. “De bende is na al die jaren al ferm uitgedund, maar zolang we kunnen, blijven we hiermee doorgaan”, klinkt het.

Negende keer

Op donderdag 12 december kwamen deze kranige negentigjarigen naar goede vijfjaarlijkse traditie weer samen voor een goede babbel en een lekker etentje, ditmaal in de Mangée in Nieuwmunster. “Het is ondertussen al de negende keer dat we bijeenkomen”, zegt initiatiefneemster Hedwige Scheemaeker. “We zijn hier veertig jaar geleden mee gestart om onze vijftigste verjaardag te vieren, en nog altijd komen we dus om de vijf jaar samen. De eerste keer waren we met een hele bende, maar die is intussen al ferm uitgedund. In de afgelopen vijf jaar zijn er ook weer vier mensen weggevallen”, klinkt het. Weer anderen zijn uitgezwermd. “Eén koppel dat er in de beginjaren ook altijd bij was, woont tegenwoordig zelfs in Australië”, aldus Hedwige. Maar de overblijvers hadden opnieuw heel wat om over bij te praten. “Zo wist Willy ons daarnet nog te vertellen dat er hier in Nieuwmunster ooit een molen heeft gestaan. Zo leren we op onze leeftijd ook nog iets bij”, glimlacht Hedwige.

Samen 540 jaar

Samen hebben ze maar liefst 540 jaartjes op de teller. “De meesten van ons rijden allang niet meer met de auto. Het wordt dus hoe langer hoe minder evident om af te spreken, we komen tenslotte uit verschillende deelgemeenten. Maar zolang we dit met ons bendeke kunnen blijven doen, zullen we het ook zeker blijven doen. Het is toch een speciale band, na al die jaren”, aldus Hedwige Scheemaeker.