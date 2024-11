Retromodeshow met bruids- en suitekledij van vroeger tot nu in wzc Amphora: “Trouwkleed van 115 jaar oud is ons pronkstuk”

De bewoners van woon-en zorgcentrum Amphora in Wingene werden dinsdag getrakteerd op een bijzondere show. Personeelsleden, vrijwilligers en familieleden van bewoners showden er op een meterslange catwalk trouw-en suitekledij van vroeger tot nu. “Zo zorgen we niet alleen voor een vleugje nostalgie, we bieden ook een unieke blik op de evolutie van trouwkledij door de decennia heen”, zegt ergotherapeut Bob Debrouwere.

Bob en zijn collega Nele Verduyn zorgen regelmatig voor wat kleurrijke animatie voor de bewoners, zoals met Valentijn of Kerst, maar dit keer haalde het duo alles uit de kast. Dat mag je best letterlijk nemen, want massaal gingen het personeel en de families van de bewoners op zoek naar oude trouwkleedjes in kasten op zolders. “Huwelijkskledij is iets van alle tijden en zo creëren we wat verbinding tussen bewoners, familieleden en de bredere gemeenschap”, vertelt Bob. “En het leefde enorm. We showen hier straks 33 stuks, maar eigenlijk is dat nog maar een selectie. We hadden nog veel meer kunnen tonen. De mannequins van dienst zijn eigen medewerkers, maar ook familieleden van bewoners en vrijwilligers komen hun eigen huwelijks- en suitekledij tonen.”

Livestream

Iets na 14 uur ging de modeshow van start en het resultaat mocht gezien worden. Verschillende stijlen, kleuren en lengtes passeerden de revue. Tientallen bewoners woonden de show bij in de lobby, maar alles werd ook opgenomen en live gestreamd naar alle televisieschermen, op alle kamers. “Familie kan zelfs van thuis uit online mee volgen”, weet directeur Hans De Clerck. “Die opnames van activiteiten zijn eigenlijk ontstaan in de coronajaren, om de familie thuis te bereiken, maar onze ‘Radio Amphora’ werd zo goed onthaald dat dit streamingsysteem inmiddels een vaste waarde geworden is. Of hoe er uit een donkere periode toch iets positiefs ontstaan is.”

We zagen tijdens de show enkele kleedjes van na het jaar 2000, maar ook huwelijks- en suitekledij uit de jaren zeventig, tachtig en negentig passeerden de revue. Het meest opmerkelijke stuk van de collectie was een zwart, relatief kort trouwkleed van liefst 115 jaar oud. Een uniek stuk dat de show te danken had aan bewoonster Mariette Anseeuw en haar dochter, vrijwilligster Carine Saelens. Die laatste was meteen ook het model van dienst. Het ging om het trouwkleed van haar grootmoeder, wijlen Romanie Wijckhuys. “We hebben het kleed van ons moeder altijd zorgvuldig bewaard”, weet de zus van Mariette. “Het is heel fijn dat hier vandaag zoveel mensen nog eens kunnen zien hoe er meer dan een eeuw geleden getrouwd werd.” (SV)