Realisatie nieuwe hoofdzetel brandweer Fluvia wordt concreter

Net als de kazerne in Kortrijk uit 1982 is ook die van Zwevegem uit 1962 aan vernieuwing toe. De nieuwe hoofdzetel, die plaats moet bieden aan 180 medewerkers, krijgt haar uitvalsbasis op het bedrijventerrein Evolis, dat in beheer is van streekintercommunale Leiedal. De kostprijs bedraagt ongeveer 20 miljoen euro.

De plannen zijn rond, de omgevingsvergunning is aangevraagd. “Het wordt concreter: de bouwplannen voor een nieuwe werkplek voor de brandweerposten Kortrijk en Zwevegem, maar ook voor de administratieve diensten van hulpverleningszone Fluvia”, zegt voorzitter burgemeester Francis Benoit. “De omgevingsvergunning is aangevraagd. Als we toestemming krijgen, hopen we om de werkzaamheden te starten begin 2025.” Dat er een nieuwe brandweerkazerne komt in Kortrijk is een feit. “Die zal niet te vroeg komen. Voor het onthaal van bezoekers, onderwijsinfrastructuur en de huisvesting van onze medewerkers is er betere accommodatie nodig. Zo is er nood aan meer daglicht in de kantoren en comfort op vlak van energie. Door plaatsgebrek rusten onze manschappen nu bijvoorbeeld ‘s nachts in een container”, zegt zonecommandant kolonel Olivier Dorme.

Na de kazernes van Menen, Belgiek (Deerlijk-Vichte), Bramier (Lauwe-Marke) en Waregem is dit project de volgende stap in het kazerneplan van Fluvia.

Meer dan een kazerne en de administratieve zetel van de zone

De nieuwe brandweerkazerne ligt aan de ingang van het bedrijventerrein. “De brandweer heeft een maatschappelijk doel, waarvoor altijd plaats voorzien was op dit regionale bedrijventerrein. We zijn tevreden dat de ontwerpers rekening hielden met onze ambities rond gedeeld gebruik. Zo staat de geplande facility-ruimte ten dienste van alle actoren op het bedrijventerrein”, aldus Wout Maddens als voorzitter van Leiedal. De nieuwe brandweerkazerne is een ontwerp van de samenwerkende architectenbureaus Archiles Architecten en Compagnie-O Architects. Het gebouw wordt meer dan alleen maar een kazerne en de administratieve zetel van de zone.

“Het wordt ook een informatiecentrum met educatieve en informatieve leermogelijkheden voor het brede publiek. Verder zetten we met deze kazerne ook hard in op de fysieke paraatheid van de manschappen met een fitnessruimte en sporthal”, duidt Vincent Van Quickenborne, burgemeester van Kortrijk. Er komt een oefentoren om koude blusoefeningen te houden, en kan het klimteam van de zone diverse benarde situaties simuleren om mensen te bevrijden. Het aanbestedingsdossier wordt voor de zomer verwacht. De eerste steen in voorzien voor begin 2025. Aan de nieuwe hoofdzetel van de brandweer hangt een prijskaartje van ongeveer twintig miljoen euro.