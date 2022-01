Rallyteam schenkt cheque aan vogelopvangcentrum

Zarren Onlangs overhandigde het team achter de Pink Pigeons vzw een cheque van 422 euro aan het Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren Oostende. Een bedrag dat ze bijeen reden tijdens The Belgian Rally in september. Het werd hun eerste rally maar zeker niet de laatste, want de mannen hebben de smaak van het rallyrijden te pakken!

Het begon allemaal toen vier beste vrienden ‘iets’ op internet lazen over een Belgische rally die plaatsvond in september. De vier beste vrienden, zijnde Koenraad Beuselinck, Annelien Claeys van kapsalon Geknipte zaak in Zarren, Alex Allaert, medezaakvoerder Dialeau in Zarren) en Liesbeth Misseeuw, schreven zich niet veel later in voor de rally… weliswaar zonder rallycar.

“Daarop gingen we naar een oude Volvo kijken in Antwerpen. Zonder al te veel verwachtingen…”, bekent Alex Allaert. “Maar we keerden terug uit Antwerpen. Mét de oude Volvo en met een ‘beetje’ werk.”

100 auto’s

“Plannen werden gesmeed, ideeën uitgewisseld, … en enkele dagen later was de vzw Pink Pigeons een feit. Want bij één rally zal het niet blijven, misschien wel voor onze oude Volvo, maar niet voor ons”, klinkt het eensgezind.

The Belgian Rally verzamelt de gekste auto’s en teams van over het hele land voor de meest legendarische roadtrip die België ooit gekend heeft. “Het werd een driedaags autoavontuur dwars door België, van 10 tot en met 12 september. Exact 100 auto’s verzamelden op vrijdagochtend 10 september aan de Belgische kust voor een epische tocht over de Vlaamse Ardennen, langs de mooiste Belgische kronkelwegen tot op het hoogste puntje van het land”, legt Alex uit.

Het werd een onvergetelijk driedaags autoavontuur dwars door België

De Pink Pigeons namen echter niet alleen voor de fun deel. “Met onze naam Pink Pigeons hadden we natuurlijk al onmiddellijk een link met het vogelopvangcentrum! Met hen delen we ook een liefde voor dieren. In het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende kan je terecht met

alle geblesseerde, met olie besmeurde of zieke vogels en andere wilde dieren zoals vossen, egels,… Hun doel is hulp bieden en de dieren opnieuw de vrijheid schenken.”

Microscoop

“Daarom besloten we om per gereden kilometer 0,50 euro aan het opvangcentrum te schonken. We gingen ervan uit dat we ongeveer 800 km zouden rijden, en dat we dus een mooie som zouden kunnen doneren.” Een initiatief dat is gelukt: vorige week kon het viertal een cheque van 422,50 euro overhandigen aan het opvangcentrum.

“We zijn heel tevreden, met het bedrag wordt een nieuwe microscoop aangekocht voor het centrum, we zijn dus blij dat we ineens ook weten naar wat het gaat. We nemen zeker opnieuw deel aan dezelfde rally, deze keer met twee ploegen”, besluiten de Pink Pigeons.