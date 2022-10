Radmila uit huis gezet in Ruiselede met haar twee kinderen: “Het enige wat ik vraag, is nog een tweede kans”

Enkele weken geleden is Radmila Nikolic uit haar flat in Ruiselede gezet. Sindsdien is ze vruchteloos op zoek naar een woning in de Tieltse regio. “Mijn twee kinderen gaan hier naar school en ik heb hier werk. Ik heb fouten gemaakt, maar ik zou graag een tweede kans krijgen.”

Al enkele weken is Radmila Nikolic (28) de zoektocht begonnen naar een nieuwe woning. Ze krijgt daarbij de hulp van Eddy Windels. De twee zijn al een tijdje vrienden. “En ik ben ook haar orthodoxe dooppeter”, verklaart de Tieltenaar die vlakbij de kerk in Aarsele woont. “Ik ken haar via haar ex-vriend, een gewezen collega van mij.” Het was ook Eddy die ons contacteerde. “Ik vind dit schrijnende toestanden. Een moeder van twee jonge kinderen die op straat komt te staan.”

Opstapelend huisvuil

Tot voor kort betrok Radmila met haar dochtertje Iliana (6) en zoontje Leandro (5) een appartement in de Bruggestraat in Ruiselede. “Dat liep goed tot er een nieuwe bewoonster kwam, met wie het niet klikte. Dat ontaardde in een burenruzie”, vertelt de van oorsprong Servische die sinds 2015 in ons land is. Er waren ook problemen met huisvuil dat zich bleef opstapelen. “En toen de politie eens tussenkwam, heeft ze haar Servisch temperament laten spreken”, verklaart Eddy. “Dat mocht ze niet gedaan hebben, maar ze heeft in haar thuisland ook heel wat meegemaakt.”

Maar het liep helemaal fout toen Radmila twee dagen te laat opdaagde bij het vredegerecht voor de zitting waarvoor ze een oproepingsbrief had gekregen. “Ik heb de datum verkeerd gelezen, maar het kwaad was geschied. Er werd besloten mij uit het huis te zetten, maar dat zonder alternatief.”

Onhoudbare situatie

Radmila beseft dat ze fouten maakte, maar wil graag een tweede kans. “Maar bij het Sociaal Verhuurkantoor in Tielt of de Tieltse bouwmaatschappij sta ik nu natuurlijk niet op een goed blaadje. Ik zoek ook op de privémarkt, maar dat ligt eveneens niet simpel. De kinderen kunnen nu vaker bij hun papa in Schuiferskapelle terecht, maar de situatie is niet houdbaar. Ik wil ook in Tielt blijven, de kinderen lopen hier school in De Springplank in Tielt.”

Zelf kan Radmila met haar spulletjes terecht bij Eddy en overnacht ze nu ook vaak bij een vriendin of in de nachtopvang. “Maar mijn identiteitskaart ligt klaar op het gemeentehuis in Ruiselede. Mijn papieren zijn in orde, maar ik krijg mijn id niet mee omdat ik geen domicilie heb. Ik kan ook opnieuw aan de slag bij een tankstation in Tielt, maar ook daar heb ik een domicilie nodig.”

Samen met Eddy liep Radmila al heel wat instanties af, van OCMW tot CAW en had ze ook al twee keer een onderhoud met de Tieltse burgemeester. “Ik wil gewoon een oplossing”, klinkt haar noodkreet. “Mocht iemand haar een huis willen verhuren aan een doenbare prijs, dan mogen ze me altijd contacteren”, besluit Eddy.