Radiozender Joe zamelt geld in voor kansarme kinderen

Woensdag 15 december maakte de Pakjestruck van radiozender Joe een stop in de schaduw van het Kortrijkse stadhuis op de Grote Markt. De afgelopen weken toerde de truck door Vlaanderen om geld in te zamelen voor kinderen in armoede. Heel wat Kortrijkzanen toonden al hun goed hart, waaronder Modeboetiek Miamor in de Voorstraat.

De mooiste tijd van het jaar komt er weer aan: Kerstmis! En daar horen uiteraard pakjes bij, maar voor veel kinderen is dat niet zo vanzelfsprekend. Een op vijf kinderen in ons land leeft in armoede en voor hen ligt er dus bijna nooit een cadeautje onder de kerstboom. Daarom sporen Sven & Anke en Raf & Rani van radiozender Joe iedereen aan om hun gulle hart te tonen en zoveel mogelijk symbolische pakjes te schenken aan een kind uit een kansarm gezin.

Dat doen ze onder andere met een Pakjestruck. De Pakjestruck rijdt sinds 7 december tot en met 16 december doorheen héél Vlaanderen om iedereen op te roepen een ‘Pakje van je Hart’ te schenken. Op woensdag 15 december maakte de truck tussen 9.00 en 12.00 uur een stop op de Kortrijkse Grote Markt.

Cadeaucheques

Verschillende Kortrijkzanen lieten er hun groot hart zien. Ook Nora Giselda Marku, zaakvoerder van Modeboetiek Miamor deed een duit in het zakje. Nog tot en met vrijdag 24 december schenkt zij vijf procent van al haar verkopen aan de ‘Pakje van je Hart’ actie.

Niels De Nul bemant de truck. “Mensen kunnen kiezen uit twaalf verschillende symbolische cadeautjes zoals een knuffelbeer of tickets voor het circus”, legt hij uit. “Het geld dat we daarmee ophalen gaat naar de vzw Kindergeluk. Zij zullen het dan in de vorm van cadeaucheques aan kinderen uit kansarme gezinnen schenken.”