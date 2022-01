Radioshow met Marcel Vanthilt en Luk Alloo vervangt nieuwjaarsreceptie stadspersoneel in Roeselare

Normaal zou vanavond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het stadspersoneel in Roeselare plaatsvinden. Door de coronasituatie kan er niet verzameld worden in het Fabriekspand, als alternatief was er een radioshow.

Tijdens de live radioshow #VANRSL live vanop de Trax-site werden de sterren van de stad in de kijker gezet. De radio-uitzending begon om 10 uur en duurde maar liefst vier uur. Het werd een show vol leuke verrassingen en muziek. Marcel Vanthilt fungeerde als gastheer en ontving tal interessante gasten. Daarnaast trok vliegende reporter Luk Alloo op pad om enkele personeelsleden te verrassen. Een leuk alternatief voor de nieuwjaarsreceptie.