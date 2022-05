Raadslid Nick Verwimp pleit voor ‘smotspots’ op het Blankenbergse strand

In de gemeenteraad van dinsdag 17 mei stelt onafhankelijk raadslid Nick Verwimp voor om ook in Blankenberge zogenaamde ‘smotspots’ te installeren. Dat zijn slimme palen die niet alleen gratis zonnecrème verdelen, maar ook aangeven wanneer je moet smeren.

Vorige zomer doken ze her en der aan de kust al op. “Maar dus nog niet in Blankenberge, terwijl wij toch wel dé toeristische badstad bij uitstek zijn. Heel wat mensen vergeten echter een zonnecrème mee te brengen als ze naar zee komen, en door de frisse zeebries voel je ook niet altijd dat je aan het verbranden bent. Je ziet hier in de zomer dus wel vaker mensen zo rood als een kreeft rondlopen”, aldus Verwimp.

Zelf moest hij een paar jaar geleden een melanoom laten weghalen. “Huidkanker is een zwaar onderschat probleem: in ons land krijgt een op vijf vroeg of laat de diagnose. Hallucinant. Het verraderlijke van zonnebrand, is ook dat je de gevolgen vaak pas twintig jaar later ziet. Ik smeer nu wél, en altijd factor 100”, aldus nog Nick Verwimp.

Hij pleit ervoor om de ‘smotspots’ in samenwerking met IKWV aan te brengen op het strand. De naam verwijst naar ‘smotten’, West-Vlaams voor smeren.

(WK)