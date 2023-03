Provincie wil dit jaar nog minstens vier extra uitkijkpunten openen

Na de eerste spadesteek voor een nieuw uitkijkpunt in De Panne, wil de provincie West-Vlaanderen onder de vlag ‘Horizon 2025’ nog minstens vier extra uitkijkpunten openen dit jaar. Hoewel er nog maar tien gerealiseerd werden, maken ze zich naar eigen zeggen geen zorgen om de beoogde 25 uitkijkpunten te halen tegen 2025.

Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu sprak deze week tijdens de eerste spadesteek voor het nieuwe uitkijkpunt Westerpunt in De Panne uit dat het de ambitie is om tegen 2025 zo’n 25 extra uitkijkpunten te openen langs de West-Vlaamse fiets- en wandelroutes. Het project werd in 2017 opgestart, en er werden er al 10 gerealiseerd. Maar met nog 2 van de 8 jaar dringt de tijd om de deadline te halen. “Niet zozeer”, weet Véronique Victor, projectmanager bij ‘Horizon 2025’. “Er komt vaak een uitgebreid vergunningstraject bij kijken, waardoor alles pas later samenkomt. In principe zitten we op schema. Als alles goed gaat, zullen er dit jaar nog vier extra uitkijkpunten kunnen openen.” Wij goten ze in een overzicht:

1. Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk in Lissewege

De kenmerkende kerk in Lissewege. © Westtoer

De parochiekerk uit de 13de eeuw in het charmante Lissewege heeft een indrukwekkende toren met 264 treden, waar je van bovenaf een indrukwekkend zicht hebt op de streek. Doorgaans is die slechts beperkt open én tegen betaling, maar vanaf eind juni komen er automatische toegangspoortjes, waardoor die altijd toegankelijk is.

2. De Sint-Annatoren in Dentergem

Op de kapel komt een platform. © DMOA Architecten

Halfweg 19de eeuw liet de steenrijke Adélie Van der Meulen een kapel bouwen, dat genoemd werd naar de heilige Anna, de patrones van de armoezaaiers. De ligging was tegen de zin van de pastoor, waardoor ze niet gezegend raakte en uiteindelijk een opslagplaats voor de boeren werd. De kapel brokkelde steeds verder af doorheen de jaren en is uiteindelijk een ruïne geworden. Straks komt daar een panoramaterras op, dat een mooi zicht biedt op de Poelberg. Ook deze zou moeten openen in de zomer.

3. Het Belfort van Menen

Het belfort op de markt dateert al van de 16de eeuw. © Westtoer

Dit najaar zou het Belfort op de Grote Markt in Menen ook een officieel uitzichtpunt moeten zijn binnen ‘Horizon 2025’. De eerste steen werd al gelegd eind 16de eeuw, en bevat ook een indrukwekkende beiaard. Sinds 1999 is het door Unesco erkend als deel van het werelderfgoed Belforten in België en Frankrijk.

4. De Heilige Kruisverheffingkerk in Lampernisse

Langs de kerk vind je ook de Boterlandfietsroute. © Westtoer

Net als Lissewege is Lampernisse een verborgen West-Vlaamse parel. Van bovenop de kerktoren heb je een uniek zicht over de uitgestrekte komgronden, een groot natuurgebied tussen Veurne en Diksmuide. Er komt een nieuwe trapconstructie, een vernieuwde dakkapel en aangepaste verlichting.

5. Pompentoren in Eernegem

De toren wordt straks een pak hoger. © GF

Verder wordt ook nog de Pompentoren in Eernegem aangepakt. Het voormalig pompgebouw wordt eveneens een uitkijkpunt, met zicht op het nieuwe landschapspark rond de Stationsput. Het gebouw wordt straks dubbel zo hoog. Voor de realisatie wordt gemikt op eind dit jaar, begin volgend jaar.





Verder zijn er al tien uitkijktorens volledig klaar. We geven hieronder ook nog eens een willekeurig overzicht.

1. Belvedère uitkijktoren in Kemmel

De Belvedèretoren is voorlopig gesloten. © Westtoer

De blikvanger van de Kemmelberg biedt een zicht tot 40 kilometer ver. Je staat er 170 meter boven de zeespiegel. De toren is momenteel tijdelijk gesloten, nadat de uitbater het sloot omwille van veiligheidsredenen. Volgens de provincie is er nog geen zicht wanneer de toren weer toegankelijk zal worden voor het publiek.

2. Mouttoren Sint-Joris in Reningelst

De Mouttoren is een bezoek waard door de Kinderbrouwerij. © Westtoer

Deze mouttoren bij het aanpalende brouwershuis werd gebouwd in 1913. Nadat de toren was ingestort werd er in 2015 gestart met de restauratie, die in 2020 werd afgerond. Op de site vind je vandaag de Kinderbrouwerij, een cultuur- en speelhuis voor gezinnen en kinderen.

3. Toren Sint-Niklaaskerk in Mesen

Het uitzicht vanop de Sint-Niklaaskerk is fenomenaal bij mooi weer. © Westtoer

In het kleinste dorp van Vlaanderen vind je de ‘dikkop’, waarbij je 214 treden moet doen om de kerktoren te beklimmen. Daarbij passeer je ook langs de indrukwekkende vredesbeiaard met zijn 58 klokken. Er is ook een hele mooie stadswandelroute aan verbonden.

4. De Vredesmolen in Klerken

De Vredesmolen in Houthulst is een – haha – knap staaltje architectuur. © Westtoer

In Klerken bij Houthulst vind je een fotogenieke toren van 43 meter hoog dat in de Eerste Wereldoorlog diende als uitkijkpost. Een aantal jaar geleden werd die volledig gerenoveerd en via de indrukwekkende trap krijg je boven een knap zicht op de streek.

5. Toren Sint-Maartenskerk in Kortrijk

Je krijgt er een uniek zicht op Kortrijk en omstreken. © Westtoer

Eén van de opvallendste torens in de skyline van Kortrijk is ongetwijfeld de Sint-Maartenskerk, dat een uniek zicht biedt op de Kortrijkse binnenstad en daar ver voorbij. Let wel: tot begin juni is de toren niet toegankelijk omdat er slechtvalken broeden. Die kan je overigens volgen via een live webcam.

6. Uitkijkplatform Grijsloke

Dit uitkijkplatform is het meest moderne in het rijtje. © Westtoer

De kans dat je Grijsloke op Google Maps vindt is klein. Het is de lokale naam voor Gijzelbrechtegem, dat een van de hoogste punten van de Leiestreek heeft. Het nieuwe uitkijkplatform ligt achter het ontmoetingscentrum De Kleine Kluis en bestaat uit drie betonnen cirkels. Ook hier zijn verschillende wandelroutes aan verbonden.

7. Vuurtoren Vosseslag in De Haan

De vuurtoren is een kunstwerk van Guillaume Bijl. © Westtoer

Misschien wel de meest kleurrijke in het gezelschap. Het is de internationaal bekende kunstenaar Guillaume Bijl die werd aangesproken om het vorm te geven. Een unieke landmark vlakbij een rustig stukje strand, en een publiekslieveling van veel West-Vlaamse bezoekers.

8. De Warandetoren in Middelkerke

De Warandetoren symboliseert het helmgras. © Westtoer

Vlakbij enkele kunstwerken van Beaufort vind je deze opvallende uitkijktoren, waarbij de lange gebogen sprieten verwijzen naar het typische helmgras. Je krijgt er een prachtig zicht op de polders en de zee. De stalen constructie werd gebouwd bovenop de restanten van een oude watertoren, die nog deels werkt en Middelkerke van drinkwater voorziet.

9. De kerktoren van Zonnebeke

Deze uitkijktoren is het enige uitzichtpunt met rondom muren. © Westtoer

Het zicht bovenop de toren van de beschermde Onze-Lieve-Vrouwkerk van Zonnebeke is eentje waar mensen met hoogtevrees al iets meer op hun gemak zijn dan alle voorgaande. Het uitkijkpunt is immers gesloten, maar dankzij de halfronde panoramische ramen boet je niets in qua vergezicht. Ideaal te combineren met een bezoek aan de Passchendaele Memorial Gardens vlakbij. Voor de wandelfanaten: je kan er een mooie oversteek maken naar het Polygoonbos.

10. De Sint-Niklaastoren in Veurne

Ook in Veurne krijg je een knap vergezicht. © Westtoer

Net als in de voorgaande toren kan je hier ook op weg naar boven op verschillende plaatsen even halt houden en meer leren over de geschiedenis van de toren en van de wederopbouw van de stad na de Eerste Wereldoorlog. Uniek aan deze toren is dat je zowel zicht hebt op de zee als op de Westhoek, van de Kemmelberg tot de IJzertoren in Diksmuide. Wie goed kijkt kan zelfs de haven van het Noord-Franse Duinkerke zien.