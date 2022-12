In De Gouden Jaren op de Kemmelberg sluit tijdelijk de deuren: “Eigenaar weigert herstellingen uit te voeren, waardoor ik de veiligheid van de klanten niet kan garanderen”

In De Gouden Jaren, de horecazaak op de top van de Kemmelberg gaat voorlopig dicht. “Zolang de nodige herstellingswerken niet uitgevoerd worden door de eigenaar kan ik de veiligheid van de klanten niet garanderen”, zegt uitbater Francky Callens.

De uitbater sluit tijdelijk maar zodra alle problemen conform hersteld zijn, gaan de deuren terug open. Het pand toont her en der verzakkingen, alle muren staan vol vocht en schimmel en diverse houtstructuren zitten vol houtrot. “Het pand verwarmen, is onbetaalbaar. Er lopen al meerdere aanklachten en procedures tegen de eigenaar sinds 2021, maar die weigert herstellingen te doen.”

Francky Callens spreekt ook over losliggende tegels op de trap naar de inkom.”Ik laat geen klanten meer toe op het terras op gevaar dat ze een losliggende pan van de toren op het hoofd krijgen.” De bekende toren is sinds deze zomer, omwille van veiligheidsredenen, niet langer toegankelijk voor het publiek. “En daardoor misloop ik heel wat inkomsten. Tellingen toonden aan dat de voorbij twee jaar tot 16.000 mensen de toren bezochten. Zeker 1/3 daarvan kwam langs voor een hapje of een drankje. Voor heel wat mensen was de Kemmelberg en de beklimming van de toren met een gezellig terrasje een hoogtepunt van de dag.”

Ikzelf zie hier nog veel kansen om de zaak verder uit te baten, alleen moet de eigenaar meewillen en dringend de nodige werken laten uitvoeren

De Belvedère is als monument beschermd sinds 2004. “Ook Erfgoed en Westtoer hebben er alle baat bij dat de zaken worden aangepakt. Dit mag geen tweede Kosmos worden.”

Het gebouw was vroeger het eigendom van de familie Geelhand de Merxem. De huidige eigenaar, de Gullegemse projectontwikkelaar Noël Kindt, kocht het in 2013. “Ikzelf zie hier nog veel kansen om de zaak verder uit te baten, alleen moet de eigenaar meewillen en dringend de nodige werken laten uitvoeren.”

Francky opende de zaak in februari 2020 en gaf het interieur de look van de jaren 60, 70, 80 en 90 met heel wat spulletjes uit oma’s tijd en foto’s van beroemdheden van weleer. ‘In De Gouden Jaren’ werd naast tearoom ook een grill restaurant.