Eerste spadesteek uitkijkplatform Westerpunt op wandeldijk De Panne is een feit

De planning voor de realisatie van het uitkijkpunt Westerpunt in De Panne liep nogal wat vertraging op, maar op de dag dat officieel de astronomische lente begint, staken alle betrokken partners bij het architecturale hoogstandje dat kadert in het project Horizon 2025 de eerste spade in de grond.

Westerpunt wordt een adembenemend uitkijkpunt met een zicht van 360 graden op het natuurreservaat De Westhoek, de zee en de stranden. Dit uitkijkpunt wordt gebouwd op het einde van de betonnen duinvoetversterking van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), richting Frankrijk. Deze duinvoetversterking ligt in het verlengde van de zeedijk en wordt ook gebruikt als wandeldijk. De fundamenten van de toren staan echter volledig los van de duinvoetversterking; Westerpunt staat helemaal autonoom!

Het ontwerp van architectenbureau studio MOTO in samenwerking met stabiliteitsbureau Mouton kwam als winnaar uit de bus van de architectuurwedstrijd WinVorm. Mo Vandenberghe, architect bij Studio MOTO, legt uit: “We hebben gezocht naar een dynamische vorm voor deze toren, rekening houdende met de beperking dat we maar 7 meter hoog mochten bouwen. Westerpunt zal een ijkpunt zijn met een symboliek, een robuuste, dynamische sculptuur als verbindend element tussen land en zee. We hebben gekozen voor een ontwerp met een aaneenschakeling van trappen die start vanuit de wandeldijk. De geometrische ‘luie’ trap neemt je mee de hoogte in, tot je uittorent boven het strand en neemt je dan weer mee naar beneden, naar het lager gelegen strand of de dijk. De constructie wordt volledig in beton gerealiseerd, omdat dit robuuste materiaal qua kleur en structuur mooi aansluit bij het strand en de duinen én opgewassen is tegen het agressieve zeeklimaat. Westerpunt biedt wandelaars een totale landschapsbeleving, want verbindt hen met alle elementen van de omgeving: duinen, zee, vogels, wind, getijden… en het is ook een rustpunt.”

Uitdaging

Steven Maeyaert, CEO van Bouwbedrijf Furnibo, ziet het project als een unieke uitdaging: “Het is een kleinschalig project in vergelijking met het casino van Middelkerke, maar ook Westerpunt is best wel een huzarenstukje! Door de ligging en de klimatologische omstandigheden is dit vooral op technisch vlak een bijzondere uitdaging. We starten volgende week met de fundering. De bekisting wordt ter plekke gebouwd met houten planken. De betonnen bewapening (van 250 kg bewapening per kubieke meter) moet ervoor zorgen dat de constructie niet omvalt. Als alles vlot verloopt hopen we klaar te zijn tegen het einde van dit kalenderjaar.”

Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu: “De gigantische prijsstijgingen van bouwmaterialen en hogere loons- en realisatiekosten hadden een serieuze budgettaire impact. Gelukkig zijn we erin geslaagd om het nodige extra budget te vinden. Dankzij een intensieve samenwerking met alle partners, met name De Panne, Westtoer, MDK, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap voor Onroerend Erfgoed, kunnen we vandaag de symbolische eerste spade steken! Dit is opnieuw een mooie realisatie in het kader van Horizon 2025. De ambitie is om tegen 2025, verspreid over de hele provincie, 25 iconische uitkijkpunten op de kaart te zetten. Ze zorgen voor extra beleving, en ze zijn dagelijks gratis toegankelijk.”

Idee van 2015

Bram Degrieck, burgemeester van De Panne: “De eerste ideeën voor een uitkijkpunt ontstonden al in 2015. Ik ben heel ‘preus’ dat we samen met de verschillende partners een consensus konden bereiken. De waarde van deze plek is nauwelijks te beschrijven: de ritmiek van de golven, het waaien van de wind, de omgeving van de duinen, het weidse strand… Die plek moeten we omarmen; ze vraagt om respect, bewondering, maar ook nederigheid! Hoe impressionant Westerpunt ook belooft te worden, hoe nietig het echter zal blijven ten opzichte van moeder natuur. Het vergunningstraject was nog meer impressionant… Ze verklaarden me zot als burgemeester om dit uitkijkplatform te willen bouwen… Toch kregen we alle neuzen in dezelfde richting en kunnen we dankzij de welwillendheid van alle partners zoiets moois uit de grond stampen!”

Naast Westerpunt wordt nog een ontmoetingsplek gecreëerd voor omwonenden van de Houtsaegerduinen: Vista Duinenpr8. Die werken staan gepland voor augustus/september 2023. De realisatie sluit perfect aan bij het uitkijkpunt, want voor beide projecten worden gelijke materialen en structuren gebruikt.