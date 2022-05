Protestmuziek in Vredesstad voor Oekraïne: “Iedereen mag meespelen, zolang oorlog duurt”

“Ik leid een solidariteitskoor. Gitaar en zang zijn al lange tijd een hobby”, vertelt Rik. “Ik speelde onder meer het Oekraïense volkslied en het oude vredeslied Where Have All the Flowers Gone? van Pete Seeger. Tijdens de oorlog in Joegoslavië musiceerde elke avond iemand in Ieper. Daar deed ik toen ook aan mee.”

De inspiratie voor deze muziekprotesten komt van Vedran Smailović. Hij is bekend als de cellist van Sarajevo, een stad die deel uitmaakte van Joegoslavië. “Hij speelde tijdens het beleg van Sarajevo in de jaren negentig muziek in de ruïnes van de stad. Met het risico door sluipschutters onder vuur genomen te worden, speelde hij ook vaak op begrafenissen”, aldus Deheegher. “Muziek was zijn vorm van verzet tegen de oorlog.”

De twaalfjarige meisjes Fé De Wulf en Merel Degraeve uit Ieper startten met een eigen initiatief en spelen dwarsfluit op de Grote Markt om geld in te zamelen voor vluchtelingen uit Oekraïne. “Bekende liedjes, zoals Let It Go van Frozen en My Heart Will Go On van Titanic”, klinkt het. “Met ons eerste optreden hebben we al bijna driehonderd euro opgehaald. Zondag staan we er opnieuw van 12.30 tot 14 uur. We proberen één tot twee keer per maand te spelen, zolang de oorlog duurt.”

De optredens via de vredesdienst blijven op dezelfde locatie bij de Lakenhallen. “Een symbool van de totale destructie en enorme veerkracht van de stad na de Eerste Wereldoorlog”, zegt Deheegher. “Vanuit vredesplatform Westhoek-Vredeshoek roep ik ook andere gemeenten op om muziek te spelen. Laat dit een signaal zijn vanuit de hele regio. En liefst zolang het nodig is.”

Speel je mee? vrede@ieper.be of 057/23.94.59. (TP)