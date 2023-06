Projectontwikkelaar Imroder zet nieuwbouwproject Maisveld in Heule te koop: “Een louter strategische keuze”

Opmerkelijk nieuws van het veelbesproken nieuwbouwproject Maisveld in de Bozestraat in Heule. Projectontwikkelaar Imroder heeft beslist om de volledige projectgrond te koop te zetten. Dat vernam De Krant van West-Vlaanderen en wordt bevestigd door de projectontwikkelaar zelf. “Het project past momenteel niet in de strategie die we momenteel met Imroder voor ogen hebben”, zegt legal advisor Lies Pottier weten. Het gaat nu op zoek naar nieuwe investeerders in de vorm van aannemers of collega-ontwikkelaars om de projectgrond over te kopen en te ontwikkelen.

Het schepencollege van Kortrijk keurde in 2021 het project Maisveld aan de Bozestraat van projectontwikkelaar Imroder goed. De ontwikkelaar uit Sint-Martens-Latem had plannen om er een bouwproject met 44 appartementen, 89 gedeelde fietsparkeerplaatsen, 55 ondergrondse en zes bovengrondse parkeerplaatsen neer te poten. Die goedkeuring kwam er niet zonder horten of stoten. In totaal werden er liefst 740 bezwaren ingediend tegen de bouw van project Maisveld. 368 bezwaarschriften tegen de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, en nog eens 372 bezwaarschriften tegen de aanvraag voor een omgevingsvergunning door ontwikkelaar Imroder. Enerzijds waren de buurtbewoners de uitstraling van de verschillende wooneenheden niet genegen. “Ze passen niet in het karakter van de residentiële buurt en zullen voor allerlei overlast zorgen”, aldus enkele wijkbewoners tijdens het openbaar onderzoek. Anderzijds zette het aansnijden van extra groene ruimte in het al sterk verstedelijkte Heule kwaad bloed. Het woonproject zou volgens hen een deel van de groene long tussen Heule en Kortrijk inperken.

Ondanks al die kritiek verkreeg Imroder in 2021 toch de nodige vergunningen om de 44 appartementen neer te poten op het maisveld aan de Bozestraat. Imroder startte het jaar erop, in 2022, met het promoten van het project en spuide advertenties in het rond. In september startte de verkoop van de panden, en verspreidde Imroder nog verschillende advertenties. De advertenties die Imroder over het project lanceerde werden steevast overladen met negatieve reacties door buurtbewoners. Sinds januari bleef het echter windstil rond het project op sociale media.

On hold geplaatst

In april schreef De Krant van West-Vlaanderen al dat het project Maïsveld on hold werd geplaatst door de projectontwikkelaar. De website van het project werd offline gehaald, en ook op de website van Imroder was niets meer terug te vinden van het project. De werkzaamheden werden ook nooit aangevat. Over de reden werd met geen woord gerept.

Nu vernam De Krant van West-Vlaanderen dat Imroder een tweetal weken geleden besliste om het volledige project te koop te zetten. Het gaat dus op zoek naar aannemers of projectontwikkelaars die wel nog hun heil zien in de braakliggende projectgrond aan de Bozestraat. Volgens Imroder is dat louter een strategische keuze. “Momenteel past het project niet in de strategie van Imroder. Dus is het voor ons ook niet opportuun om met het project door te gaan,” laat Lies Pottier van Imroder weten. Ook klonk het dat er weinig interesse was in het project, maar de projectontwikkelaar pareert die kritiek. “Er was net heel wat interesse in het project. Project Maïsveld is een uniek project. Zo heb je er nog geen in Heule. Het is, nogmaals, een louter strategische keuze,” zegt Pottier.

Buurtbewoners die hopen dat er geen appartementen op de grond gebouwd worden, komen van een kale reis terug. Imroder had alle vergunningen voor het nieuwbouwproject namelijk al op zak, dus het is quasi zeker dat de koper die plannen, met hier en daar een kleine aanpassing, zal verderzetten. Al zal de oplevering dus veel later zijn dan aanvankelijk gepland. Imroder laat weten dat de gesprekken met potentiële kopers de goede richting uitgaan en dat er de komende maanden duidelijkheid geschept zal worden. De grond overkopen om er een groene zone van te maken, zoals het dat al deed in Marke, was voor stad Kortrijk geen mogelijkheid. “We zijn momenteel wel druk bezig met de aankoop van de omliggende gronden om de groene verbinding te realiseren”, laat schepen van stadsontwikkeling Wout Maddens (Team Burgemeester) weten.