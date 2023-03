Marke krijgt nieuw stadspark van twee voetbalvelden groot

Stad Kortrijk heeft een principeakkoord gesloten met een projectontwikkelaar om de lap grond van 2,15 hectare tussen de Marktstraat, de Kloosterstraat en de Baliestraat in Marke over te kopen. Die grond was eerst voorbestemd om volgebouwd te worden, maar de stad heeft nu 2,6 miljoen euro veil om die beslissing terug te draaien. In plaats daarvan zou er een nieuw stadspark komen.

Over de bouwshift is al veel inkt gevloeid. Die moet ervoor zorgen dat er tegen 2040 in Vlaanderen geen open ruimte meer wordt aangesneden. Woonuitbreidingsgebieden worden in het kader daarvan herbekeken en waar nodig kunnen lokale besturen beslissen om bouwgrond te herbestemmen, bijvoorbeeld door er parken van te maken.

Bouwgrond wordt park

Tussen de Marktstraat, de Kloosterstraat en de Baliestraat ligt een gigantische lap grond van zeven hectare. Zo’n vijf hectare blijft van een landbouwer, de andere 2,15 hectare was ooit voorbestemd om volgebouwd te worden door een projectontwikkelaar. Die projectontwikkelaar deed verwoede pogingen om er 47 woningen neer te poten, maar Kortrijk weigerde iedere verkavelingsaanvraag.

Na de laatste aanvraag, eind vorig jaar, besliste Stad Kortrijk om een bod van 2,6 miljoen euro te doen om de lap grond aan te kopen en de open ruimte in Marke te vrijwaren. Dat bod volstaat voor de ontwikkelaar. “Ik ben tevreden dat we een principieel akkoord hebben met de projectontwikkelaar. De stad zal de grond aankopen voor 2,6 miljoen euro. Zo zorgen we er voor dat deze groene open ruimte niet wordt bebouwd. Het is een zware investering om ook in Marke de bouwshift te realiseren,” zegt Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing.

De grond zou de komende jaren moeten herrijzen als een publiek park. Daarin wordt het binnengebied ingericht als een groene publieke zone, met plaats voor recreatie, stadslandbouw, watergebonden natuurontwikkeling en waterbeleving.

Vergroening

Ook in die andere grote deelgemeente, Heule, broedt de stad op eenzelfde plannen. Daar investeerde het ook al meer dan twee miljoen om grond van projectontwikkelaar Imroder over te nemen voor de aanleg van de Groene Verbinding tussen de Heulebeek en de Molenstraat.