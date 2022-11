Profwielrenster Belle de Gast fietst van Huis Doorn naar Ieper voor vrede

De Utrechtse profwielrenster Belle de Gast reed vrijdag vanaf Huis Doorn richting Antwerpen, om vanaf vandaag (zaterdag 19 november, red.) door te fietsen naar Ieper. Ze fietst voor vrede, vrijheid en gelijkheid en staat stil bij de wapenstilstand op 11 november 1918, die het einde betekende van de Eerste Wereldoorlog.

Belle de Gast (31) is een Nederlandse wielrenster die met wielrennen begon bij de Utrechtse studenten wielrenvereniging ‘De Domrenner’. Naast wielrenster is ze parttime fysiotherapeut. Belle de Gast beëindigt dit jaar haar professionele wielerloopbaan. Na de jaren in de topsport wil zij zich blijven inzetten voor het verbinden van cultuur en sport. Tegelijkertijd staat ze stil bij het belang van vrede en gelijkwaardigheid.

“Verandering begint bij jezelf, ik wil van betekenis zijn en de aandacht vestigen op een hoopvolle toekomst”, vertelt Belle de Gast. Om die redenen fietste De Gast vrijdag vanuit Doorn 170 kilometer naar Antwerpen. Bewoners van het asielzoekerscentrum in Leersum fietsten het eerste deel van de route met haar mee. Vandaag vervolgde de wielrenster haar weg richting Ieper. Zij had dan nog 150 kilometer te gaan. Op verschillende plekken langs de route werden Eerste Wereldoorlog monumenten en gedenkplekken bezocht.

Belgische vluchtelingen

Met de rit werden drie historische plekken aan elkaar verbonden: Huis Doorn was tussen 1919 en 1941 het ballingsoord van de Duitse ex-keizer Wilhelm II, één van de hoofdrolspelers uit de oorlog. Op dit moment is in Huis Doorn de tentoonstelling ‘Op die fiets’ te zien.

Conservator Cornelis van der Bas, die zelf de route ook aflegde: “De voorstelling gaat over de betekenis van de fiets en hoe belangrijk de fiets is geweest tijdens de Eerste Wereldoorlog. Fietsen is in Nederland echt populair geworden door de oorlog. Veel Belgische vluchtelingen kwamen met de fiets naar Nederland.”

Om die reden is Antwerpen dan ook de eerste bestemming, vanuit die stad vluchtten bijna één miljoen mensen de grens over. In Antwerpen werd Belle de Gast de laatste 10 km begeleid door een groep Antwerpse wielertoeristen.

Ieperse monumenten

In Ieper kwamen tijdens verschillende veldslagen duizenden soldaten om. De stad was na de oorlog totaal verwoest en moest opnieuw worden opgebouwd. Tijdens koersen in Vlaanderen viel de aandacht van De Gast op de vele oorlogsmonumenten, de geschiedenis en vele slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. “Het was voor mij een groot contrast om het stuk historie te zien en bezig te zijn met een koers, een overwinning. Met wielrenners onderling praten wij eigenlijk heel weinig over die historie. Het zou mooi zijn als er bij wielerpelotons wat meer besef komt van waar ze zijn.”

Dit beaamt Cornelis van der Bas: “Je wil dat topsporters ook weten waar ze rijden en niet in de bus stappen van de ene naar de andere plek en eigenlijk helemaal niet weten waar ze zijn.” In Ieper werd het initiatief toegelicht. De partner in het project in Ieper is het In Flanders Fields Museum. Het laatste stuk van Tyne Cot Cemetery naar Ieper werd begeleid door een aantal leden van De Platte Tube om aan te komen op de Grote Markt bij de ingang van het In Flanders Fields Museum.

Oorlogen zijn niet voorbij

Volgens conservator Cornelis van der Bas is de Eerste Wereldoorlog zeker nog belangrijk in deze tijd: “We ervaren de gevolgen tot de dag van vandaag, in Oekraïne maar ook in Afrika en het Midden-Oosten. Dat zijn allemaal gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Toen zijn er namelijk allemaal grenzen getrokken en nieuwe landen ontstaan, en er kwamen daardoor minderheden in een bepaald land te wonen wat niet hun land was.”.

Na aankomst werd bij een drankje nog nagepraat in het Museumcafé.

(EG)