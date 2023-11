Leerlingen dorpsschool luisteren in Kruiseke herdenking Wapenstilstand op

Ook in Kruiseke werd zaterdag de Wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Een constante in het dorp is dat de leerlingen van de vrije basisschool De Graankorrel er komen zingen, onder meer het nationaal volkslied.

“Ook dit is een ingetogen moment, de houding van de school om hieraan mee te werken is lovenswaardig”, zegt Johnny Verhaeghe. Meester Joost Clicque gaf de toon aan.

Bijzonder mooi en ingetogen was het solowerk op trompet van Freddy Stragier (80), het oudste lid van de Stadsharmonie Wervik. “Hiervoor grote waardering bij de omstaanders”, aldus Johnny. “Directeur Fiene Minne las een brief voor die hoop moet brengen op vrede.”

De herdenking was jarenlang het werk van André Caillon. Na zijn overlijden zette zijn echtgenote Marcella Debruyne zaliger dit met veel inzet verder. Nu nam hun dochter Anouchka deze vrijwillige taak over.

Het officiële deel in aanwezigheid van het stadsbestuur van Wervik werd opgeluisterd met doedelzakmuziek door Frank Dubois en dat bracht de juiste sfeer om hulde te brengen aan hen die het leven lieten voor een betere wereld.

(EDB)